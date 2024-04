Vous utilisez souvent votre véhicule ? Que ce soit pour une voiture, un scooter, une moto, un poids lourd ou tout autre véhicule, il est aujourd’hui nécessaire d’avoir à sa disposition un chargeur de batterie pour parer à toute éventualité. Mais comment choisir son chargeur de batterie ?

À quoi sert le chargeur de batterie auto ?

Pour un prix abordable (quelques dizaines d’eur), un chargeur de batterie vous permet de faire de bonnes économies. Pour quelle raison ? Au lieu d’attendre que votre batterie soit vide et inutilisable, vous la rechargez de temps à autre. De cette manière vous prolongez sa performance et vous évitez un achat relativement cher et systématique.

Le principe : vous rechargez la batterie de votre véhicule avec de l’énergie extérieure à votre voiture ou à votre moto. En temps normal, la batterie du véhicule se recharge automatiquement lorsque vous faites de la route. La batterie reçoit de l’énergie qui provient directement du fonctionnement de votre alternateur.

Le chargeur de batterie : un produit disponible à divers prix

Un chargeur de batterie est indispensable dans la vie quotidienne et pour le grand public.

Le chargeur de batterie, selon votre véhicule, va généralement être produit pour correspondre à une moto ou à une voiture. Il se trouve à des prix très variés et il devient difficile de choisir, entre les options et les prix. Plus les fonctionnalités de votre chargeur sont évoluées, plus le prix en eur de votre chargeur de batteries sera élevé.

Quels modèles de chargeurs de batteries voiture et moto ?

Pour une voiture ou pour une moto, le chargeur de batterie ne sera pas le même, sauf si bien sûr l’appareil combine les deux modes. En effet, un chargeur de batterie auto va être calé sur une puissance différente de celle nécessaire sur une moto.

Des fonctionnalités toujours plus innovantes

Il existe des modèles de chargeurs de batteries très évolués. Un chargeur dit “intelligent” pour batterie lithium ou plomb, saura discerner directement lune tension 12 Volt et 24 Volt. Ces “smart chargers” font partie des accessoires indispensables à l’équipement d’un conducteur. Pour une auto, une moto et même pour un bateau, les fabricants proposent aujourd’hui des prix qui reflètent des modèles très compétitifs et innovants.

Les options des chargeurs de batteries intelligents (ou smart)

le mainteneur de charge : le mainteneur intelligent de charge ajuste automatiquement les besoins de votre batterie et permet un hivernage facile (notamment pour une moto : cf CTEK)

le booster de démarrage : aussi appelé booster de batterie, cette option intelligente est une sorte de démarreur avec alimentation portable 12 Volt qui permet de redémarrer même quand on pense que c’est impossible ! Plus besoin d’attendre les pinces croco qui ne viennent pas...

l’écran LED : très pratique, les chargeurs de batteries avec écran LED vous permettent d’avoir une visibilité en temps réel sur l’état de votre batterie.

Trouver son chargeur de batterie

Sur internet, de nombreux fabricants et revendeurs sont présents. Ils proposent la livraison, avec Amazon par exemple. Les prix en eur varient en fonction des critères qui sont essentiels pour vous :

écran LED disponible

exclusif lithium

exclusif plomb

compatibilité disponible lithium + plomb

détecteur tension 12 V / 24 V

compatibilité auto et moto

booster de démarrage voiture en cas de panne électrique

disponible en fonctionnement à l’énergie solaire

options de protection

kit tout en un

prix public abordable

produit disponible en livraison rapide, etc.

Juste avant Noël, faites-vous offrir votre type de chargeur de batterie préféré : CTEK, VICTRON energy, TECMATE, NOCO ou encore OPTIMATE, les marques ne manquent pas. Vérifiez si votre produit est disponible en stock, en vente et en livraison (sur Amazon par exemple) et ne tombez plus en rade bêtement !