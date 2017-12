Home » Actu Les conseils d’un décorateur à Chantilly ActuMaison Les conseils d’un décorateur à Chantilly

La décoration d’intérieur fait actuellement face à de nombreux préjugés. Certains pensent que ce sont des travaux peu importants et inutiles, d’autres affirment que c’est trop onéreux et qu’ils n’ont pas les moyens de s’offrir ce genre d’expertise. Et pourtant, tous ces à priori sont erronés. Voici les conseils d’une décoratrice professionnelle à Chantilly, Karine Drauzin, propriétaire de l’agence Koncept Agencement.

En quoi un décorateur d’intérieur à Chantilly peut-il être utile ?

Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte divers paramètres. Il y a notamment les besoins ressentis par les propriétaires de la maison ou de l’appartement et le budget qu’il souhaite affecter à leurs futurs travaux. Un décorateur d’intérieur peut être utile pour changer et harmoniser les couleurs de la pièce, recréer une ambiance tendance et chaleureuse avec les existants comme le mobilier, les luminaires…, sans pour autant changer sa structure.

Un décorateur d’intérieur peut apporter des conseils professionnels sur le choix du style de décoration à adopter. En effet, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés pour se décider sur la manière dont ils souhaitent décorer leur maison et finissent même par abandonner l’idée de rénovation. Il est ainsi toujours avantageux d’avoir un professionnel à ses côtés pour étudier chacune de vos idées, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Dans le cas de Koncept Agencement, les goûts et envies des clients sont pris en compte. La créativité de l’expert est toujours mise à l’approbation de chaque client via des visualisations 3D.

Les missions principales d’un décorateur à Chantilly sont de valoriser votre maison, de la personnaliser et de la rendre en parfaite adéquation avec votre style de vie mais aussi avec votre personnalité. De par ses expériences, il apporte aussi de l’originalité dans votre habitation et harmonise toutes les couleurs afin que le confort et le bien-être soient au rendez-vous.

Dans l’exécution de son travail, il arrive très souvent que le décorateur d’intérieur soit le spécialiste qualifié pour optimiser correctement vos espaces. Il est généralement de bons conseils pour adopter des styles de rangements sur mesure ou adaptés aux circonstances. De cette manière, votre maison paraîtra plus grande et plus organisée. La décoration sera plus originale et authentique également.

Comment choisir son décorateur d’intérieur à Chantilly ?

Il existe plusieurs spécialistes dans ce domaine actuellement. Chacun dispose de ses arguments dans la manière d’attirer sa clientèle. Koncept Agencement se distingue principalement par sa capacité à prendre tous les désirs de ses clients en compte. Chaque idée, chaque envie sont étudiées minutieusement de manière à ce que la décoration soit la plus personnalisée possible.

L’expertise de votre architecte intérieur à Chantilly entre en jeu pour transformer les idées en un projet construit et répondant aux attentes du client en prenant compte de l’harmonisation des couleurs, des styles tendances du moment, du type d’espace dont il dispose, etc…

De nombreuses études sont réalisées avant d’aboutir à un rendu livrable aux clients. Parmi les grandes étapes, les propriétaires auront toujours leur mot à dire. Des visualisations et différentes présentations seront proposées avant le choix final.

Cet article ici, devrait vous fournir des notions complémentaires.