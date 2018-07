Home » Maison 6 conseils pratiques pour faire des glaces à l’italienne au chocolat Maison 6 conseils pratiques pour faire des glaces à l’italienne au chocolat

Le chocolat est une pâte alimentaire préparée à base du cacao qui est très aimé par les personnes adultes et surtout par les enfants. Utilisé comme ingrédient dans la préparation d’une glace à l’italienne, il confère à cette dernière un goût exquis plein de sapidité. Mais, comment s’y prendre pour réussir la préparation d’une glace à l’italienne au chocolat ? Grâce aux conseils de cet article, vous pourrez désormais préparer sans difficulté votre glace à l’italienne au chocolat à la maison.

Les ingrédients pour la préparation d’une glace à l’italienne au chocolat

Plusieurs ingrédients sont indispensables à la préparation d’une glace à l’italienne au chocolat. Pour obtenir une glace italienne au meilleur goût, vous devez accorder une priorité à la qualité et la quantité des ingrédients qui rentrent dans sa composition. Pour votre préparation, vous aurez besoin pour 4 personnes de :

150 g de chocolat noir ou au lait pâtissier ;

25 cl de crème fraîche (liquide entier) ;

25 cl de lait ;

6 jaunes d’œufs ;

200 g de sucre.

Les étapes de la préparation d’une glace à l’italienne au chocolat

La préparation d’une glace italienne au chocolat suit un processus bien précis. Ainsi, voici en résumé 6 conseils pour réaliser facilement ces glaces dans votre cuisine :

Mettre le récipient de l’appareil au réfrigérateur

La préparation de votre glace à l’italienne au chocolat commence la veille. Il faut placer au réfrigérateur la cuve de votre sorbetière 1 jour à l’avance.

Faire le mélange du lait, de la crème et du chocolat

Dans une casserole, mettez le lait en plus du chocolat et laissez mijoter quelques minutes tout en remuant le contenu jusqu’au moment où tout le chocolat fond correctement. Ensuite, enlevez la casserole du feu et laissez-la refroidir. Fouettez énergiquement le mélange avec la crème fraîche pour la faire monter en chantilly.

Faire le mélange des jaunes d’œufs avec le sucre

Cassez les œufs et prenez uniquement les jaunes d’œufs. Battez ces derniers avec le sucre jusqu’à obtenir un mélange blanc et uniforme.

Associez le tout et épaississez à feu doux

Prenez le lait froid au chocolat qui a été obtenu premièrement et ajoutez-y petit à petit le mélange blanc jusqu’à l’obtention d’un mélange uniforme. La préparation se fera sur un feu doux jusqu’à ce que le mélange nappe la cuillère.

Mettre le mélange dans un autre récipient puis au congélateur

La préparation obtenue sera maintenant versée dans une cuve et mise au congélateur pour son refroidissement.

Insérez le mélange refroidi dans la machine et laissez tourner

Après le refroidissement du mélange au congélateur, mettez-le dans la sorbetière et laissez tourner la machine selon la durée recommandée par le fabricant. Mais, si vous ne disposez pas d’une machine, alors mettez le mélange dans un saladier au congélateur pendant 45 min. Ensuite, sortez-le lorsque la glace commence à se former et battez-le vigoureusement. Vous pouvez utiliser un mixeur pour mieux battre le mélange. Replacez le mélange au congélateur, ressortez-le 30 min après et battez-le encore. Recommencez l’opération 2 à 3 fois toutes les 30 min et avant de servir votre glace italienne au chocolat, sortez-la 15 minutes à l’avance du congélateur et battez-la pour l’attendrir.

Pour réussir cette préparation, évitez de choisir la crème allégée et préférez une crème ayant environ 1/3 de matière grasse. Une cuillère à soupe de mascarpone en lieu et place de 5 centilitres de crème fraîche donnera à coup sûr plus de délicatesse et de velouté à votre glace.