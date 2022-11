Ce n’est pas le moment d’acheter un iPhone 14 : les problèmes s’enchaînent

Même si la sortie du dernier modèle iPhone vous intéresse, il pourrait être préférable d’attendre avant de faire l’achat d’un iPhone 14. En effet, depuis sa sortie, ce nouvel iPhone est affecté par de nombreux bugs, des problèmes qui s’enchaînent, ayant poussé Apple à publier deux mises à jour d’urgence depuis le lancement du dernier modèle de la gamme. Entre autres problèmes, Apple met en avant un bug concernant la migration des données et le fonctionnement des appels téléphoniques CarPlay.

Des bugs qui impactent la sortie du dernier iPhone

De nombreux utilisateurs iPhone, curieux de découvrir le dernier modèle de la marque, ont pourtant été déçus lors de l’utilisation de l’iPhone 14. De nombreux bugs sont en effet venus perturber son utilisation, quelques jours seulement après sa sortie. Dans un premier temps, c’est le fonctionnement de CarPlay qui a été mis en cause par les utilisateurs iPhone, signalant un niveau de volume et une qualité des appels très décevants, voire médiocres. De nombreux utilisateurs ont dès lors partagé leur mécontentement avec Apple, à travers les réseaux sociaux et sur les forums d’aide de la société. La mise à jour iOS 16.0.2 pourrait avoir résolu ou tout du moins atténué ce problème. Pour autant, Apple n’a pas encore fait de commentaires à ce sujet, même s’il a été confirmé récemment la présence de problèmes concernant la migration de données pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Ces problèmes surviennent lorsque les propriétaires de ces derniers modèles iPhone transfèrent leurs données depuis un modèle iPhone antérieur, vers sa nouvelle version. Ce transfert défectueux se produit lors d’une restauration iCloud, ou pendant les transferts de données réalisés lors du processus de démarrage rapide de l’iPhone. Si vous êtes concerné par de tels problèmes, la société conseille de forcer le redémarrage de l’iPhone lorsque ce dernier ne répond pas, restant bloqué pendant plus de cinq minutes. Pour le moment, il n’est pas possible de savoir si les données concernées par ce bug peuvent être endommagées, que ce soit du fait du gel de l’iPhone ou de son redémarrage forcé.

Des correctifs partagés par Apple

Face à ces nombreux bugs, qui impactent lourdement la sortie du dernier iPhone, Apple enchaîne la publication de mises à jour d’urgence, deux correctifs de bogues iOS 16 ayant été publiés seulement huit jours après la sortie de l’iPhone 14, et d’autres devraient prochainement suivre. Si vous hésitiez à vous offrir ce dernier modèle iPhone, il peut donc être recommandé de patienter, et d’attendre que ces bugs soient entièrement traités par de nouveaux correctifs lancés par Apple. Ces différents problèmes rappellent également l’importance de protéger son smartphone, qu’il s’agisse d’une ancienne version ou du dernier modèle iPhone, pour améliorer la sécurité de vos appareils.

L’importance de protéger son iPhone

Que vous déteniez déjà l’iPhone 14, ou une version plus ancienne d’iPhone, il est donc important de prendre vos précautions et de faire votre possible pour renforcer la sécurité de votre appareil. Concernant la protection de vos données, il est conseillé de télécharger un VPN de qualité. Il s’agit d’un outil de cybersécurité qui vous aidera à vous protéger lors de vos navigations sur le net. Trouver votre adresse IP sera ainsi impossible, tant pour votre fournisseur d’accès à Internet que pour toute personne intéressée par votre navigation et vos informations privées. Outre l’usage d’un VPN, faites également en sorte de protéger les données conservées sur votre iPhone. Optez pour une méthode de stockage sécurisée, qui vous permettra également de récupérer au plus vite vos données en cas de bug lors de leur transfert vers un nouvel appareil.

La protection de votre iPhone passe aussi par le choix de mots de passe puissants, protégeant l’accès à vos données personnelles. Privilégiez également l’authentification à double facteur, une vérification en deux étapes qui augmente la sécurité de votre appareil. Enfin, ces récents problèmes concernant la sortie de l’iPhone 14 nous rappellent l’importance des mises à jour, qui permettent de corriger les bugs observés sur les précédentes versions des logiciels, tout en améliorant la sécurité de nos appareils. Des mises à jour à réaliser au plus vite, dès qu’elles vous sont présentées !