Recommencer à zéro : comment réinitialiser correctement votre télécommande somfy io pour réprogrammer votre volet roulant

Que vous disposiez d’un volet roulant Somfy solaire ou non, il n’est pas impossible que vous ayez besoin d’effectuer quelques manipulations pour réinitialiser la télécommande ou le moteur de vos volets roulants. Voici quelques conseils pour réussir à reprogrammer des volets roulants.

Quand réinitialiser une télécommande pour la reprogrammation d’un volet roulant Somfy ?

Plusieurs situations peuvent vous inciter à reprogrammer la télécommande ainsi que votre volet roulant Somfy.

Tout d’abord, il est possible que vous rencontriez quelques problèmes comme un volet coincé ou qui ne fonctionne plus très bien depuis quelques jours avec la télécommande. Avant de penser à changer des pièces du moteur ou même de volet roulant, testez la réinitialisation de la télécommande. Peut-être que le souci vient seulement de la télécommande.

Puis, il est aussi possible que vous ayez besoin de reprogrammer vos volets, car la programmation actuelle ne vous convient plus ou que vous avez reçu une nouvelle télécommande.

Les étapes qui vont suivre vous apporteront certainement une réponse à ces soucis rencontrés.

Voici votre réponse étape par étape pour la reprogrammation de la télécommande Somfy et du volet roulant

Commençons par la simple reprogrammation de la télécommande.

La reprogrammation de la télécommande Somfy pour volet roulant

Pour effectuer cette reprogrammation, c’est très simple. Il est nécessaire d’appuyer sur “Prog” environ 3 secondes sur la télécommande. Le voyant devrait clignoter.

Puis, relâchez tout doucement le bouton “Prog”. En quelques secondes, votre télécommande devrait être réinitialisée.

La reprogrammation du moteur pour volet roulant Somfy

Le problème de descente ou de montée de vos volets roulants peut venir du moteur. De cette manière, vous pouvez aussi reprogrammer le moteur en coupant l’alimentation pendant 10 secondes minimum.

Il faudra ensuite rallumer l’alimentation électrique et appuyer sur le bouton “Prog” de la télécommande jusqu’à ce que le volet bouge un peu.

De la même manière que précédemment, appuyez 3 secondes sur “Prog”. Le velux va faire un mouvement de va-et-vient pour réinitialiser correctement le moteur. Il faudra faire cette étape pour chaque télécommande Somfy.

Astuces pour la reprogrammation des volets roulants Somfy

Si vous souhaitez reprogrammer vos volets roulants, vous pouvez effectuer une double coupure de courant pendant 3 secondes et remettre pendant 8 secondes le courant pendant deux fois.

Il faudra remettre à 0 la mémoire du volet volant en appuyant durant 8 secondes sur la touche “Prog”. Il faut appuyer sur le bouton « montée » et le bouton « descente » .

Ensuite, il faut appuyer sur « montée » et « my » ensemble et commencer les réglages de fin de course basse, en appuyant sur « descente » et « my » ensemble.

Il faudra confirmer le réglage du moteur. Pour ce faire, faites monter le volet à mi-course et appuyez pendant 3 secondes sur « my ».

Si le problème à signaler n’est pas réparé avec cette réinitialisation, c’est peut-être car le souci est plus important. Il faut le signaler auprès de Somfy, qui vous conseillera peut-être de changer le condensateur du volet. Le condensateur peut être fatigué et créer des soucis sur votre volet.