Portage salarial : Une solution innovante et salutaire pour les travailleurs en freelance

Ils sont nombreux, les professionnels qui choisissent aujourd’hui de travailler en freelance pour gagner en liberté, en flexibilité et en autonomie. Cependant, cette formule vient avec des contraintes autant d’ordre administratif que financier et social. Si vous travaillez suivant ce modèle, le portage salarial est une approche qui vous est donc destinée.

Une liberté sans risque



Le portage salarial laisse aux travailleurs indépendants la liberté de travailler sur des projets de leur choix, avec en bonus, la possibilité de bénéficier de la sécurité et de la stabilité d'un statut salarial.

Loin du registre d’une entreprise individuelle où les risques financiers et administratifs sont entièrement supportés par le travailleur, le portage salarial permet aux freelances de se concentrer sur leur expertise sans avoir à se soucier des démarches administratives complexes comme la facturation, la comptabilité et les déclarations fiscales. C’est une forme d’emploi hybride.

En gros, c’est un modèle qui leur assure de consacrer plus de temps à leur métier et à leur développement professionnel.

CEGELEM, votre partenaire de confiance en portage salarial

CEGELEM se positionne comme un partenaire de confiance pour les travailleurs indépendants en quête d'une solution de portage salarial à la fois transparente, efficace et humaine.

Consciente des défis auxquels sont confrontés les travailleurs indépendants, la société a créé une structure où ces derniers se sentiront pleinement intégrés, à l'instar de membres à part entière d'une équipe. Dans un souci d'efficacité et de transparence, CEGELEM s’évertue, depuis 2018, à accorder un soutien constant et des solutions adaptées à ses clients. La clarté des échanges et la franchise dans les démarches en sont des preuves.

D’ailleurs, la simplicité et la réactivité sont aussi des valeurs chères à CEGELEM. En tant que partenaire de confiance, l'entreprise répond rapidement et efficacement aux besoins de ses consultants.

Un accès aux avantages sociaux

L'un des principaux avantages du portage salarial est l'accès aux avantages sociaux traditionnellement associés à un emploi salarié. En effet, les travailleurs indépendants bénéficient de :

la couverture sociale ;

la protection sociale ;

les droits à la formation professionnelle.

Toute chose qui contribue à renforcer leur sécurité financière et leur bien-être. Mieux, le portage salarial présente souvent des opportunités de réseautage, de formation continue et de développement personnel. Résultat, les freelances restent compétitifs sur le marché du travail et progressent dans leur carrière.

La flexibilité et l’autonomie



Avec le portage salarial, les travailleurs indépendants ont la liberté de choisir leurs missions en fonction de leurs intérêts, de leurs compétences et de leur disponibilité. Ainsi, peuvent-ils concilier plus facilement vie professionnelle et vie personnelle. Et dans le même temps, le portage salarial vous fournit une grande autonomie dans la gestion de votre emploi du temps et de vos projets. Par conséquent, vous travaillez à votre rythme et trouvez un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

En gros, le portage salarial représente une solution novatrice et bénéfique pour les travailleurs indépendants en quête de liberté, de sécurité et de flexibilité dans leur vie professionnelle.