Nettoyer après un décès : un métier à haut risque

Opération délicate, mais nécessaire, le nettoyage après un décès nécessite l'intervention d'un professionnel. Dans le cadre d'une mort naturelle ou dans des circonstances macabres comme un crime ou un suicide, on peut recourir à ces entreprises de nettoyage spécialisées. Mais qu'est-ce qu'impliquent les missions de ces professionnels ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce métier à haut risque.

Les risques sanitaires associés au nettoyage post-mortem

Dans le contexte douloureux du décès naturel d'un proche, la famille est submergée par les émotions et les différentes démarches à réaliser. À cela s'ajoute l'aspect hygiénique. Un corps sans vie se décompose progressivement et secrète des fluides pouvant contenir différents micro-organismes pathogènes risquant d'affecter la santé. En raison de la présence de virus et de bactéries divers, le nettoyage après une mort naturelle ne se résume pas à l'élimination des déchets et des salissures visibles. Il faudra aussi se débarrasser des résidus biologiques invisibles à l'œil nu. Alors, pour limiter l'infection du lieu et la contamination par inhalation ou contact, une hygiène rigoureuse s'impose.

Ainsi, toutes les surfaces et les équipements présents requièrent une désinfection complète pour un nettoyage après décès efficace. Soulignons qu'une entreprise de nettoyage généraliste n'est pas préparée à ce genre de travail. D'où la nécessité de recourir à une société de nettoyage post-mortem. Son équipe est bien équipée et maîtrise les bonnes techniques de purification.

Il arrive que le décès résulte d'un crime ou d'un suicide. Dans de telles circonstances affligeantes, le nettoyage est encore plus complexe. Traumatisée par la découverte du cadavre, la famille n'est souvent pas en mesure de s'occuper du nettoyage. Raison pour laquelle le recours à des professionnels spécialisés est vivement recommandé. Le travail commence seulement après l'intervention des autorités compétentes.

Une société de nettoyage après suicide ou crime dispose d'une équipe formée à ce type d'intervention spécifique. Son équipe maîtrise le bio-nettoyage. Il s'agit d'un protocole d'assainissement minutieux adapté au nettoyage d'une scène de crime. Visant la préservation de la santé des occupants du logement, le processus implique le nettoyage et la désinfection à la vapeur.

Pour effectuer les différents traitements, l'équipe est bien équipée de la tête aux pieds. Chaque intervenant porte un masque, des combinaisons étanches, des gants et des chaussures de protection tenant compte des risques sanitaires des missions. Par ailleurs, il utilise un matériel de désinfection respectueux de la norme en vigueur et des produits professionnels de haute technicité. L'entreprise complète sa prestation avec des analyses bactériologiques en laboratoire, garantissant ainsi la propreté sans faille du lieu.

Gestion psychologique : le soutien nécessaire pour les équipes de nettoyage

Outre les capacités techniques et physiques, le nettoyage après décès, quelle qu'en soit la cause, comporte également une dimension psychologique non négligeable. Les experts en la matière doivent se préparer à toute éventualité.

Afin d'assurer le bon déroulement de chaque mission, il est de la responsabilité de la société d'apporter un soutien psychologique à son équipe. La gestion du choc, de la peur, du dégoût et du stress liés à la vue de l'état du lieu ou encore du corps est une faculté indispensable. Il faut avoir de la maîtrise de soi, de la résistance et de l'endurance pour affronter chaque situation. Apporter de l'apaisement aux familles endeuillées constitue la mission du prestataire. Ainsi, quelle que soit la pénibilité des tâches, il doit rester concentré et discret pour accomplir un travail irréprochable et simplifier le processus de deuil.

Chaque société de nettoyage post-mortem a ses propres pratiques pour motiver son équipe et renforcer sa résilience. Après une mission par exemple, il est courant de faire du débriefing ou de décompresser en parlant des sujets différents dans une ambiance détendue.

La réglementation et les normes de sécurité dans le nettoyage après décès

Afin de préserver la santé publique et l'environnement, des normes strictes de sécurité et d'hygiène encadrent le nettoyage après décès. De la manipulation des déchets biologiques à la désinfection des surfaces, aucune démarche ne doit être laissée au hasard. Les entreprises de nettoyage post-mortem sont soumises aux normes DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux). Celles-ci déterminent les protocoles de gestion des déchets comprenant du sang ou de fluides corporels, de leur tri à leur élimination.

Il y a aussi la norme de test française AFNOR NF T72-281 qui contrôle l'efficacité des systèmes de désinfection superficielle. En d'autres termes, elle valide l'efficacité bactéricide, sporicide et fongicide de la désinfection effectuée par voie aérienne. Ainsi, le nettoyage après décès est une opération très délicate et à haut risque. Seuls des professionnels qualifiés sont autorisés à réaliser cette mission.