Pourquoi ouvrir un compte à terme ?

Le secteur bancaire est l’un des plus attractifs et des plus dynamiques de l’économie. Pour réaliser leurs investissements et contracter des prêts, les clients font recourt aux banques. Différent du compte courant, celui à terme présente plusieurs avantages pour des opérations bancaires telles que l’épargne. Pourquoi ouvrir un compte à court terme ? Cet article vous donne les raisons de recourir à un compte à court terme pour votre épargne.

Qu’est-ce qu’un compte à terme ?

Le compte à terme se distingue des comptes courants ou des comptes chèque. C’est une opération bancaire qui consiste à bloquer des fonds investis pour une durée déterminée. Celle-ci est d’au moins un mois. Le rendement du compte à terme dépend de la variation des taux monétaires Euribor et Eonia. Bien qu’il soit peu flexible et limité, le compte à terme peut être avantageux dans le cas d’un épargne à taux évolutif selon la durée du placement. Il permet aussi au client de bénéficier d’un compte à taux fixe ou variable. Pour votre ouverture de compte à terme Pepito, il est important de prendre en compte le montant investi et la durée de l’épargne. Ils déterminent le rendement du compte à terme.

Les pénalités du compte à terme

L’ouverture ou la tenue d’un compte à terme est peu onéreux. Cependant, ce type d’opération bancaire peut présenter des inconvénients dans le cas où le client souhaite retirer une partie de son capital avant la fin de la durée du placement. Les banques appliquent des pénalités telles que l’annulation de la rémunération contre les clients qui veulent retirer leur capital après un mois d’épargne. Elles exigent un préavis de 30 jours pour effectuer un retrait. La minoration du taux d’intérêt contractuel ou la substitution d’un taux d’intérêt plus réduit constituent les autres sanctions ou pénalités auxquelles les banques font recourt. Pour réaliser un projet dans l’immobilier, le compte à terme peut être une alternative crédible.

Privilégier la prudence

Le compte à terme est destiné aux épargnants qui souhaitent sécuriser leurs fonds dans le moyen ou le long terme. Son inconvénient est qu’il est non seulement moins flexible mais aussi à une fiscalité moins attractive qu’une assurance vie. Les épargnes à terme ne sont avantageuses que si elles sont faites sous forme de certificat de dépôt négociable.