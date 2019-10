Home » Maison Brillante, mate, satinée… à chaque pièce sa peinture Maison Brillante, mate, satinée… à chaque pièce sa peinture

Choisir la bonne peinture pour son intérieur n’est pas chose facile, surtout quand on sait qu’outre la composition, la peinture intérieure se décline aussi en de nombreuses couleurs… et finitions. Trouver la finition ou la couleur adaptée à chaque pièce est primordial pour réussir des travaux de rénovation intérieure. Découvrez dans cet article des conseils pour ne pas se tromper sur le choix de la finition et de la couleur pour chaque pièce de la maison.

Quel choix de finition de peinture intérieure pour quelle pièce ?

Quand choisir une peinture mate ?

D’aspect minéral et poudré, la peinture mate se caractérise par son opacité. Elle ne réfléchit pas la lumière, voilà pourquoi elle est idéale pour créer une ambiance sobre et chaleureuse. Ce type de finition met en valeur les couleurs foncées et sourdes. Elle est généralement utilisée pour peindre le plafond, mais peut aussi convenir pour le salon ou la chambre des parents.

Quand choisir une peinture satinée ?

Contrairement à la peinture mate, une peinture d’intérieur satinée réfléchit la lumière et elle est lessivable. Son aspect légèrement brillant lui donne un rendu décoratif intéressant. Cependant, il faut faire attention avec ce type de finition, car il met en avant les défauts du support. Il faut donc que celui-ci soit lisse et en bon état. La peinture satinée est idéale pour les pièces humides et à fort passage. Elle peut aussi convenir pour les petites pièces, telles que le dressing ou les chambres.

Quand choisir une peinture brillante ?

C’est le type de finition qui réfléchit le plus la lumière. C’est ce qui lui procure cet effet miroir et cet aspect laqué qui est idéal pour les boiseries, les murs et les plafonds. Attention, la peinture brillante ne supporte aucune imperfection. Le support doit être en excellent état. Il est déconseillé de peindre tous les murs d’une pièce avec une peinture brillante, au risque d’avoir un trop-plein de reflets de lumière. Mieux vaut la réserver à de petites surfaces comme les meubles ou quelques recoins pour obtenir un effet déco saisissant.

Quand choisir une peinture velours ?

À mi-chemin entre le mat et le satin, la peinture velours est généralement utilisée par les professionnels. Elle absorbe légèrement la lumière. Comme son nom l’indique, elle a un aspect soyeux très finement poudré. Cette finition s’adapte parfaitement aux pièces chaleureuses comme les chambres d’adultes, le salon, la salle à manger et le séjour.

Quelle couleur pour quelle pièce ?

Le choix d’une couleur de peinture pour l’intérieur est important pour obtenir l’effet ou l’ambiance que vous recherchez. Voici quelques exemples de teintes à utiliser pour chaque pièce :