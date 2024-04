Ntymail : sécuriser vos emails avec confidentialité

Dans l'ère numérique actuelle, la sécurité des communications en ligne est un enjeu majeur. Ntymail propose une solution innovante pour renforcer la confidentialité des emails. Cette plateforme se distingue en mettant l'accent sur le cryptage de bout en bout, garantissant que seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent accéder au contenu des messages. Face aux risques croissants de cyberattaques et de surveillance intrusive, Ntymail offre une alternative séduisante pour les utilisateurs soucieux de protéger leurs informations personnelles et professionnelles. La promesse de Ntymail réside dans sa capacité à conjuguer simplicité d'utilisation avec une sécurité renforcée, répondant ainsi aux besoins d'une communication électronique fiable et privée.

La sécurité et la confidentialité au cœur de Ntymail

Ntymail s'inscrit dans la lignée de Newmanity, ce réseau social et service de messagerie créé en 2012 qui prônait déjà le développement durable et la confidentialité des données. Avec plus de 70 000 membres à son actif, Newmanity a marqué les esprits par son engagement en faveur de la limitation de l'empreinte numérique et carbone. Rejoint en juin 2022 par Mailo, acteur reconnu de la technologie souveraine MailObject®, Ntymail se positionne aujourd'hui comme une solution de choix pour la protection des données personnelles.

Les serveurs sécurisés en France de Ntymail sont un gage supplémentaire de la confidentialité des données personnelles. Hébergé par Greenshift, un hébergeur web qualifié de 'vert', Ntymail assure un respect de la vie privée tout en prenant en compte les enjeux écologiques actuels. Ce double engagement confirme l'intérêt pour des solutions qui allient responsabilité environnementale et sécurité informatique.

Utilisant la solution de messagerie Zimbra, Ntymail tire parti d'une infrastructure robuste et éprouvée pour garantir un service fiable à ses utilisateurs. L'association avec Zimbra permet à Ntymail de bénéficier d'une technologie éprouvée pour la gestion des emails, tout en préservant le caractère privé des correspondances électroniques. L'utilisation de cette infrastructure vient renforcer la promesse de Ntymail de fournir un service à la fois performant et sécurisé.

Ntymail, fort de son héritage avec Newmanity et son partenariat avec Mailo, s'érige en véritable bastion de la sécurité et de la confidentialité dans l'univers de la messagerie en ligne. Ce service s'adresse à des utilisateurs exigeants, conscients des risques inhérents au numérique et désireux de reprendre le contrôle sur leurs données personnelles. Prenez conscience de l'offre Ntymail : une messagerie qui respecte votre vie privée, sécurise vos communications et s'engage pour un environnement plus sain.

Les fonctionnalités clés pour protéger vos communications

Ntymail intègre des protocoles de référence pour la réception et l'envoi d'emails : IMAP et SMTP. L'adoption d'IMAP par le webmail Ntymail permet un accès flexible et sécurisé aux e-mails depuis différents appareils. Contrairement à des protocoles plus anciens, l'IMAP synchronise les informations avec le serveur, permettant ainsi de retrouver ses messages et dossiers de la même manière sur tous ses appareils. SMTP, quant à lui, assure l'acheminement efficace et sécurisé des courriers électroniques sortants. Ce duo de protocoles constitue une infrastructure solide pour la gestion de la messagerie électronique.

La technologie propriétaire MailObject®, développée par Mailo, est au cœur du système de sécurité de Ntymail. Forte de près de deux décennies d'évolution, cette technologie garantit un chiffrement avancé des données, assurant ainsi la sécurité des e-mails de l'envoi à la réception. Elle permet de protéger l'intégrité et la confidentialité des informations échangées, dans un contexte où la cybermenace est constamment en évolution.

La combinaison de ces protocoles standardisés et de la technologie MailObject® permet à Ntymail de proposer une expérience de messagerie sécurisée et fiable. Suivez l'évolution de Ntymail et ses engagements pour une communications protégée. Considérez l'ensemble de ces éléments comme des preuves tangibles de l'engagement de Ntymail à sécuriser vos communications électroniques, tout en respectant une confidentialité sans faille.

Ntymail, issu de la fusion entre Newmanity et Mailo, se distingue par une approche axée sur la confidentialité des données et la protection des données personnelles. La plateforme, adossée à la technologie souveraine MailObject® et membre de la movance French Tech, promet une sécurité inébranlable et un respect de la vie privée grâce à ses serveurs sécurisés basés en France. Ces atouts positionnent Ntymail comme un acteur incontournable dans l'écosystème de la messagerie électronique, où d'autres n'offrent pas toujours une protection aussi rigoureuse des informations personnelles.

L'offre de Ntymail se décline en deux versions : Mailo Free et Mailo Premium. Mailo Free, sans frais pour les utilisateurs, propose 1 Go de stockage pour les emails, 500 Mo pour les documents, ainsi que 5 alias, mais intègre des publicités. En contraste, Mailo Premium, une offre payante, offre un espace de stockage élargi avec 20 Go pour les messages, 5 Go pour les documents sur le cloud, 100 alias, une adresse à vie, une assistance prioritaire et une expérience sans publicité. Cette diversification d'offres permet à Ntymail de cibler une large gamme d'utilisateurs, des plus économes aux plus exigeants.

Dans le domaine spécifique des services adaptés aux plus jeunes, Mailo Junior se positionne avec une offre dédiée aux enfants, créée sous le giron de Mailo. Ce service de messagerie pour enfants s'inscrit dans une démarche de responsabilité et de sensibilisation à l'utilisation sécurisée d'Internet, mettant en avant la protection de la vie privée dès le plus jeune âge. Une initiative qui souligne la volonté de Ntymail de s'engager pour une sensibilisation précoce aux enjeux de la sécurité numérique.

La reconnaissance de Ntymail par des entités telles que Arobase. org, qui fournit des avis sur les services de messagerie, témoigne de la qualité et de la fiabilité de ses services. L'adhésion de Mailo à la French Tech souligne aussi son dynamisme et son innovation au sein de l'écosystème technologique français. Avec une gamme complète allant du webmail classique aux fonctionnalités de messagerie professionnelle, d'agenda et d'espace de stockage, Ntymail s'adapte aux besoins variés des utilisateurs, qu'ils soient sur ordinateur ou mobile, iOS ou Android.