Avoir la chance de visiter Disneyland est le rêve de plusieurs personnes, petites et grandes à travers le monde. Voir en réalité la souris la plus vielle du monde (Mickey) est une idée qui en émerveille plus d’un. Disneyland Paris est l’un des espaces Disney les plus visités dans le monde. La raison ? Juste parce que la ville de Paris à elle seule fait déjà rêver. Y ajouter le fantastique monde de Disneyland ne peut que donner un cocktail explosif. Voici 3 conseils pour passer un séjour de rêve à Disneyland Paris.

Oublier son âge

Pour passer un agréable séjour Disneyland Paris, commencez par oublier votre âge. Vous n’avez pas besoin d’être physiquement un enfant de cinq (05) ans pour en profiter. D’ailleurs, pour réserver un séjour à Disneyland Paris sur le site officiel, il faut avoir bien plus que ça comme âge. Si vous comptez réellement profiter de ces instants de pure magie dans ce bel endroit, vous ferez mieux d’oublier votre âge. Qui a dit qu’il y avait un seuil d’âge pour rêver ?

Même si à votre première visite de Disneyland Paris vous avez 50 ans, faites comme si vous en aviez 5. Toutefois, attention à ne pas oublier que vos os ont vieilli. Agissez en toute conscience au risque de vous casser quelque chose. Hormis ce petit détail, vous avez aussi le droit d’être émerveillé devant les représentations de Cendrillon et de toutes les princesses Disney. Soyez donc un enfant le temps de ce séjour.

Prévoir un budget conséquent

Qui dit séjour à Disneyland Paris dit aussi grosses dépenses en vue. Vous ne dépenserez pas gros pour le voyage, mais plutôt pendant le séjour, attention à faire la nuance. Pour passer un séjour agréable sur tous les plans, vous devez avoir un bon budget de prévu. Si vous êtes du genre dépensier alors imposez à vous-même un budget strict à ne pas dépasser. A Disneyland Paris, avouons qu’il n’est pas facile de se retenir. Pour ne pas avoir à fermer les yeux à chaque fois que vous voyez un objet qui vous plaît, prévoyez un budget conséquent.

Aller à Disneyland Paris en étant accompagné

Pour passer un séjour de rêve à Disneyland Paris, pensez à y aller en étant accompagné. Libre à vous de choisir vos compagnons. L’essentiel, c’est d’y aller avec des personnes pour qui vous comptez vraiment. Allez-y avec votre amoureux (se), vos parents, vos meilleurs amis, etc. Disneyland Paris est l’un des meilleurs endroits pour créer de bons souvenirs entre amis ou en famille. Imaginez-vous un instant seul à sillonner les allées de Disneyland en voyant les autres en famille. Très triste, vous ne pensez pas ?

Pour visiter Disneyland Paris ne cherchez pas à en faire trop pour tout ce qui se rapporte au côté financier. Vous n’avez pas besoin d’avoir des millions pour passer un bon séjour. Contentez-vous de vous laisser porter par ce monde fantastique pour retrouver votre âme d’enfant peu importe votre âge.