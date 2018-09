Home » Voyage Visiter Paris en scooter : toute une histoire ! Voyage Visiter Paris en scooter : toute une histoire !

La visite guidée en scooter à Paris est l’une des meilleures options de tourismes actuelles pour mieux profiter du paysage. Cette visite peut s’avérer très enrichissante lorsque vous aimez vous balader en contact avec la nature. Découvrez dans cet article quelques lieux à visiter en scooter à Paris.

Découvrir la richesse de Paris en scooter

Cheveux au vent, les maitres mots seront découverte, sécurité et confort. Il n’y a pas meilleure manière de découvrir Paris en étant en contact avec la nature de cette merveilleuse ville pleine de richesse ! Le scooter est tellement confortable que vous aurez l’impression d’être dans une voiture à deux roues. C’est donc un excellent moyen pour profiter de ce riche patrimoine historique et culturel de Paris. Faites donc le tour de la Tour Eiffel, les champs Élysée, les Invalides, le Sacré Cœur à l’air libre avec une magnifique vue qui surplombe tout Paris et bien d’autres surprises. À scooter, il n’y a aucun doute que vous verrez Paris autrement.

Par ailleurs, cette activité insolite à bord d’un scooter à une vitesse moyenne de 30 km/h pour éviter de perdre une miette de ce magnifique spectacle vous fera certainement le plus grand bien. En une journée, vous découvrirez les principales attractions de la capitale historique de la France composée de multiples monuments, de ponts, d’églises, de parcs et de plusieurs quartiers. Vous pouvez donc faire une location de scooter à paris ou recourir à une agence touristique en la matière.

Les sites à visiter à Paris en scooter

Il existe un grand nombre de lieux magnifiques à découvrir à Paris lors de votre balade en scooter. On a par exemple :

La place du Trocadéro avec sa belle vue sur la tour Eiffel ;

L’école militaire ;

Le Dôme des invalides/Musée de l’armée et la tombe de Napoléon Bonaparte ;

Le pont Alexander III ;

Le grand et le petit palais ;

Les Champs-Élysées ;

L’Arc de Triomphe ;

La Tour Eiffel ;

La place de la concorde avec son obélisque et ses fontaines ;

L’église de la Madeleine ;

L’Opéra Garnier ;

; La place Vendôme ;

La rue Saint-Honoré ;

Le Louvre ;

Le Pont Neuf le plus vieux de Paris ;

La place Dauphine la plus romantique de Paris ;

L’ile de la Cité située en plein centre de paris ;

Saint Germain des Prés ;

Le Panthéon ;

La Sorbonne et le Quartier latin ;

La cathédrale de Notre-Dame ;

Le quartier du Marais avec les boutiques d’antiquités, la rue des Francs-Bourgeois et la place Vosges ;

La place de la bastille ;

Les Grands Boulevards ;

Le Moulin Rouge à Pigalle ;

Le quartier des Abbesses ;

La place du Tertre, le Sacré-Cœur Montmartre et sa magnifique vue sur Paris, etc.

La découverte de Paris en scooter est une expérience très enrichissante qui permet de voir les magnifiques attractions et les monuments autrement.