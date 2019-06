Home » Voyage Un petit guide bien pratique pour visiter la ville de Dubaï Voyage Un petit guide bien pratique pour visiter la ville de Dubaï

Cette année, vous avez décidé de vous offrir Dubaï comme destination. Et rapidement, sur place, vous allez être éblouis par la démesure de la ville où se côtoient les buildings les plus hauts du monde en même temps que des souks côté vieille ville. Dans ce contraste absolument saisissant, vous aurez également la possibilité de faire de nombreuses excursions et de petits restos très sympas, à condition, que vous suiviez le guide !

En route pour Dubaï

En plein milieu du désert, Dubaï apparaît comme une ville absolument démesurée et où tout semble possible. En effet, on y trouve par exemple le Burj Khalifa, le building le plus haut du monde, avec 828 m de hauteur qui vous offrira une vue imprenable sur la mégapole. Pour le côté traditionnel, vous pourrez également arpenter la vieille ville avec ses souks traditionnels où vous ferez, peut-être, de bonnes affaires. Pour des excursions, optez pour une balade dans le désert à dos de chameau ou en quad pour un véritable dépaysement. Quant aux plages, elles vous tendent les bras sous des conditions climatiques extraordinaires puisque dans les émirats Arabes, le soleil est toujours rendez-vous.

Un guide pratique pour vous accompagner à Dubaï

Et puis sur place, vous avez également la possibilité de consulter ce petit guide hyper pratique qui vous donnera toutes les astuces pour des excursions mais également, pour les transports, les restaurants et les sorties. Par exemple, pour se balader le soir, sachez que c’est du côté de la Marina qu’il faudra vous diriger puisque c’est à cet endroit que les restaurants sont les plus nombreux et surtout, les meilleurs ! Une préférence pour le thaïlandais, le chinois, le méditerranéen ou pour rester traditionnels, il y en aura pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. Quant aux sorties, la ville regorge de discothèques hyper côté pour des nuits de folie qui vous accompagneront jusqu’au petit matin.