Home » Voyage Et si vous envisagiez un camping à Saint Malo ? Voyage Et si vous envisagiez un camping à Saint Malo ?

Le camping connaît un essor incroyable depuis quelques années. En France, c'est d'ailleurs devenu le premier hébergement de vacances. Aujourd'hui, ces établissements offrent un large panel d'activités : piscine, golf, balades en bateau, garde d'enfants, épicerie, ce sont de vrais petits villages. Fini le séjour à l'ancienne avec, juste, un espace pour la tente, un coin douche et des toilettes. Alors, cette année, pourquoi ne pas opter pour un camping à Saint Malo ?

Pourquoi réserver à Saint Malo ?

Située en Bretagne, cette ville au patrimoine riche est souvent associée à des personnages célèbres comme Chateaubriand. Que ce soit en famille, entre amis, en amoureux, choisir un camping à Saint Malo, c'est l'assurance de passer un séjour exceptionnel. C'est une ville au caractère unique où chaque pierre, chaque fortification, chaque monument vous racontent une histoire. Vos journées au camping seront chargées de tradition, de culture, de découvertes, de loisirs… De nombreuses animations vous feront oublier l'ennui. Saint Malo est aussi célèbre pour sa gastronomie, ses patates (une confiserie à base de pâte d'amande), son cidre, ses gavottes (des crêpes traditionnelles), toutes ces douceurs vous transporteront dans la gourmandise.

Saint Malo est une ville corsaire

Les marées à Saint Malo sont considérées comme les plus grandes d'Europe. On profite au maximum des joies balnéaires l'été, durant les autres mois de l'année la douceur et le charme de cette ville sauront vous conquérir. Il pleut souvent, mais grâce au climat océanique et aux marées, cela ne dure jamais très longtemps. Le camping reste la solution la plus fun pour passer des vacances à Saint Malo. Mobil-homes, cabanes, chalet en bois, les hébergements, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Le temps d'un week-end, d'une semaine ou plus encore, le camping à Saint Malo, c'est l'assurance de passer des vacances inoubliables.