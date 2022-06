Quelle fixation pour placo ?

L’usage d’une cheville s’impose dans les travaux de fixation de plusieurs objets muraux. Vous en aurez besoin que ce soit pour accrocher un tableau, mettre en place une étagère ou suspendre un luminaire. Pour cela, il faut la choisir de manière à l’adapter au type de support et à la charge qu’elle va supporter. Pour la cloison en placo, vous avez le choix entre plusieurs modèles. Découvrez-les dans ce guide.

Les chevilles en plastiques pour la placo

Si vous avez des objets avec un poids très léger, voici l’option qui pourra vous être utile. Les chevilles en plastique sont très adaptées pour les biens ayant un poids au-dessous de 10 kg. Elles existent sous plusieurs formes dont : les chevilles à clouer, à visser et à ancrer. C’est à vous de choisir celle qui vous convient le plus. Mais sachez que vous n’aurez pas besoin d’un perçage avant de mettre en place celle à clouer. Un simple marteau peut largement vous servir afin de donner plus de renfort à la plaque.

Après son installation, la cheville va s’écarter des faces de la plaque. C’est alors le moment idéal pour vous de visser l’objet que vous souhaitez associer à votre matériel. La cheville à ancrage comporte deux différentes ailes expansives. Celles-ci jouent un rôle très important dans l’adhésion du matériel à la plaque de plâtre. Les plus faciles ont les chevilles à visser. Elles disposent d’une grande flexibilité leur permettant de s’associer rapidement à la plaque. Ceci est rendu possible grâce au filetage extérieur qu’elles renferment.

Les chevilles en métal

Les objets très lourds et volumineux ne sont pas très faciles à installer. Si c’est avec eux que vous avez affaire, le mieux pour vous serait d’opter pour une cheville plus costaude. Dans ces conditions, les chevilles métalliques sont les meilleures options vers lesquelles il faut s’orienter. Leur usage est très facile. L’autre avantage avec ces outils est qu’ils sont très récupérables. Ils ne s’usent pas très facilement. Encore connues sous le nom de queue-de-cochon, les chevilles en métal sont disponibles dans tous les magasins de vente de matériaux sous plusieurs formes.

De plus, les chevilles en métal vous permettent de garder votre plaque en toute sécurité. En effet, vous ne courrez aucun danger à les retirer, car ce faisant, vous ne courrez aucun risque de destruction de la lamelle. Sa fixation nécessite juste l’usage de deux matériels essentiels : le tournevis cruciforme et le marteau. La cheville sera enfoncée dans la plaque. Mais veillez à ne pas dépasser le niveau de pas de vis. Avec le tournevis, vous allez serrer tous les vis et écrous afin de donner un bon équilibre à votre installation. C’est tout ce que vous avez à faire quand il s’agit d’un matériau en plastique.

Les chevilles à exposition

Voici la solution la plus efficace. Elle est envisageable surtout quand il faut fixer des objets très lourds dont les poids apparents peuvent excéder 30 kg. Le plus grand avantage de ces chevilles est que leur mode de fonctionnement est assimilable à celui des parapluies. Lorsqu’elle est enfoncée dans la cloison placo, elle s’expansé ensuite dans la sous-face de la lamelle. Ceci permet de réduire les risques de destruction des objets à fixer dessus. Les chevilles à expansion sont disponibles sous plusieurs formes. Vous pouvez opter pour le plastique ou le métal selon vos goûts.

Pour bien fixer les chevilles à expansion, vous aurez nécessairement besoin d’un préperçage. Ceci se fera dans la plaque avant d’être enfoncé à l’aide du marteau. Veillez aussi à bien appliquer la collerette sur les faces de la plaque. Ces dents serviront de frein pour ne pas permettre à la cheville de faire des mouvements de tournage. Un petit espace doit être laissé entre la tête de la vis à mettre et la collerette. Sans cela, la pince à expansion ne pourra pas être utilisée. Les vis seront ensuite tractées. Les ailettes de votre cheville peuvent donc se replier dans la face secondaire de la plaque. Ceci permet de faire une fixation solide et durable.