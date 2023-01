Selon les statistiques, les croquettes sont les meilleurs aliments pour chiens surtout quand elles sont de bonne qualité. Elles sont parfaitement élaborées et contribuent au bien-être de votre canin. À cet effet, les croquettes ont été adaptées aux diverses catégories d’âges de chiens. Découvrez quels sont les différents types de croquettes pour chien.

Croquettes pour chiens stérilisés

Chaque type de chien a droit à son lot d’aliments adaptés : des croquettes pour chien. Les chiens stérilisés par exemple doivent être nourris avec une croquette spéciale, car ils sont susceptibles de devenir obèses. Ces croquettes sont ce qu’il y a de mieux pour mettre un chien stérilisé au régime. Elles ont été fabriquées à base de céréales de qualité riches en protéines. Elles sont également riches en oxydant naturel et pauvres en colorants. Pour le bien-être de votre chien, insérez ces croquettes dans son alimentation.

Croquettes pour les chiens de chasse ou chiens athlètes

Les chiens de chasse ou athlètes sont par nature des animaux au physique impressionnant. Ainsi, pour entretenir et améliorer leurs performances, leur alimentation doit être basée sur des croquettes particulières. Les croquettes premium sont ce qu’il y a de mieux pour ces genres de chien. Grâce à leur forte teneur en protéines, vos chiens vont gagner en endurance et seront plus énergétiques. Outre les protéines, cette croquette de qualité essentiellement faite de céréales est également riche en vitamines et antioxydants. Les antioxydants ont pour fonction de réduire la graisse, et les protéines vont développer sa masse musculaire. Le chien sera plus efficace et plus performant lors des parties de chasse.

Croquettes pour les petits chiens séniors

Tout comme les humains, les chiens aussi vieillissent. Dès lors qu’ils sont âgés de plus de huit ans, les chiens sont qualifiés de seniors. À cet âge, certains de leurs muscles et organes commencent par leur faire défaut. Pour l’aider au mieux, choisissez des croquettes seniors pour son alimentation. Ces types de croquettes améliorent la santé bucco-dentaire des chiens. Elles sont constituées de céréales de qualité, qui sont riches en protéines et vitamines dont la vitamine D. Elles abondent aussi en oméga-3. L’un des avantages de cette croquette est qu’elle est facile à digérer. Tous ces apports nutritifs permettent à votre chien de rester en forme.

Croquettes pour chien adultes

Les croquettes sont très prisées des chiens, surtout les chiens adultes. D’ailleurs il y a des croquettes propres aux chiens adultes. Il en existe aussi bien pour les chiens de grande taille comme de petite taille. Un chien adulte a besoin d’une alimentation riche en protéines et qui a surtout une faible teneur en calories comme en matières grasses. Lesdites croquettes sont destinées à améliorer la santé buccale des chiens. Elles sont identiques aux céréales et jouissent d’une parfaite qualité.

Croquettes pour jeunes chiens

Les jeunes chiens ont aussi besoin d’une alimentation de qualité pour leur croissance qu’elle soit composée de céréales ou autres. Cette alimentation est principalement basée sur des croquettes. À l’instar d’autres catégories de chien, il existe aussi des types de croquettes dédiés aux jeunes chiens. Elles sont principalement riches en vitamines surtout en vitamines A, B, C et D. Pour susciter l’appétit chez eux, certaines croquettes ont été faites à partir d’huile de poisson. Elles sont également riches en protéines. Pour aider votre chien à grandir, misez sur une croquette pour jeune chien.