Gestion logistique : son importance pour l’entreprise

On dit souvent que la gestion logistique est importante pour l’entreprise. Cependant, c’est un terme que beaucoup de jeunes entrepreneurs ne comprennent pas et négligent encore. Alors, qu’est-ce exactement que la gestion logistique ? Et surtout, en quoi est-elle si importante pour l’entreprise ? C’est ce que nous allons tenter d’expliquer le plus simplement possible au cours de cet article !

Qu’est-ce que la logistique ?

Le terme logistique tel qu’on le connaît aujourd’hui désigne l’ensemble des ressources physiques. Pour une entreprise qui propose une prestation de service, ces ressources correspondent aux matériels dont les salariés ont besoin pour exercer leurs activités.

Pour les entreprises qui fabriquent des produits, ces ressources correspondent aux matières premières qu’elles utilisent dans leur processus de fabrication. Les machines et autres équipements qu’elles utilisent en font également partie.

Quant aux entreprises qui commercialisent des produits, la logistique correspond aux produits mêmes qu’elles vendent. Mais ça, ce n’est que l’aspect matériel de la logistique.

Ce qu’il faut aussi savoir c’est que le terme logistique trouve son origine dans le monde militaire. Ce terme était en effet utilisé par les militaires pour définir l’organisation du ravitaillement des troupes. Le logistique n’est donc pas uniquement l’ensemble des ressources matérielles et physiques, mais l’ensemble des dispositifs mis en place pour en avoir en stock.

Compte tenu de cette dernière information, le logistique commence donc depuis le fournisseur de ces ressources matérielles jusqu’au stock de l’entreprise en passant par le transport de celles-ci. La gestion logistique est donc bien plus complexe qu’une simple gestion de stock. D’ailleurs, comme vous allez le voir ci-dessous, c’est aussi une tâche très importante dans l’entreprise.

En quoi la gestion logistique est-elle importante pour l’entreprise ?

Il y a plusieurs raisons qui font l’importance de la logistique dans une entreprise. Parmi ces raisons, il y a tout d’abord l’importance d’avoir du stock disponible et en continu.

Si une entreprise prestataire de service n’a pas de stock de matériel, les salariés ne peuvent pas assurer leur travail et l’activité sera en stand-by. Pour l’entreprise, c’est une perte considérable puisqu’en plus de ne pas être productive, elle perd de l’argent en payant des salariés qui ne travaillent pas.

Si l’on parle d’une usine de fabrication de matériel, l’effet est le même. L’usine ne produit pas, mais sera quand même obligée de payer les salariés. Et s’il s’agit d’un commerçant, il ne payera peut-être pas de salarié, mais le manque à gagner pendant l’indisponibilité du stock sera considérable.

L’autre importance de la gestion logistique est plutôt d’ordre financier. Outre le coût des ressources matérielles achetées chez le fournisseur, le transport aussi engendre des frais. Ces frais peuvent être plus ou moins importants en fonction du trajet entre le fournisseur et le bâtiment de stockage. Et ces frais doivent être pris en compte dans la gestion financière pour éviter les mauvaises surprises.

D’ailleurs, si l’entreprise loue un entrepôt pour stocker ses ressources, elle doit bien gérer ses stocks pour ne pas dépasser les capacités de cet entrepôt au risque de payer des pénalités.

Une bonne gestion logistique est donc très importante pour la continuité des activités d’une entreprise et pour la pérenniser.