Le salon est au cœur de la maison. C’est la pièce d’accueil des visiteurs par excellence. Pour cela, elle doit être décorée méticuleusement. Mais, si vous ne vous y connaissez pas en décoration, vous pouvez rapidement aller dans le décor, car la décoration du salon mérite une grande réflexion. Pour vous aider dans cette tâche, nous vous donnons 5 conseils pour bien décorer son salon.

1. Bien placer son canapé

Le canapé est le meuble le plus important de votre salon. Il est donc primordial de lui trouver un bon emplacement avant de penser à disposer vos autres meubles. Dès lors, il peut être placé contre un mur pour avoir plus d’espace dans le salon. Aussi, vous pouvez le placer contre une console ou pour en faire une séparation de deux différents espaces d’une même pièce. Pour trouver un bon canapé, vous pouvez voir dans le rayon canapés du site Auchan.

Par ailleurs, le canapé doit être disposé de façon à attirer le regard sur un objet sur lequel vous mettez en valeur : votre téléviseur par exemple. Cependant, il faudra tenir compte de l’entrée de la lumière dans le salon pour un meilleur emplacement. Aussi, le canapé doit être en harmonie avec la couleur du salon. Pour ce faire, vous pouvez choisir votre canapé dans les différentes catégories de canapés disponibles chez Sarah Lavoine.

2. Une bonne disposition des meubles

La bonne disposition des meubles exige que vous teniez compte des habitudes de vie quotidienne. Il faudra aussi prendre en compte le nombre de personnes qui utilisent le salon et les activités dominantes. Aussi, vous devez considérer les moments de la journée où il y a plus d’affluence. À titre d’exemple, vous pouvez prévoir un espace sol pour les jeux des enfants.

Si la pièce est utile pour le déjeuner ou le dîner alors il est opportun d’installer une table à proximité de la cuisine. De plus, il faut y installer un meuble pour ranger la vaisselle. Pour plus de convivialité ou pour aménager un espace idéal pour la conversation, pensez à placer deux canapés ou des fauteuils en face du canapé.

3. Prendre en considération la lumière

Parmi toutes les pièces de la maison, le salon est une pièce qui doit être bien éclairée. Vous devez normalement en tenir compte lors de la construction de la maison. Le salon doit être situé au sud avec de bonnes ouvertures. Ainsi, lors de la décoration de votre maison, vous mettrez simplement le coin de votre canapé à côté d’une fenêtre.

Ce faisant, vous bénéficierez d’une luminosité naturelle. Outre cela, choisissez des couleurs claires qui peuvent réfléchir la lumière. De même, diversifiez les sources de lumière dans votre salon. Cela est utile parce que dans le salon vous pouvez lire, manger, travailler et discuter.

4. Opter pour un sol pratique

Le sol doit obligatoirement être pratique et facile à entretenir. En outre, il doit être en adéquation avec les particularités des occupants de la maison. Vous devez tenir compte du fait que vous viviez seul ou avec des enfants. D’autre part, voyez si vous avez des animaux de compagnies ou une personne à mobilité réduite dans la maison. Vous pouvez dès lors opter pour le carrelage ou le PVC ou encore les sols en fibre naturelle.

5. L’ambiance dans votre salon

Vous devez faire de votre salon un lieu personnalisé et chaleureux. Optez alors pour des couleurs qui sont de votre goût. Vous pouvez aussi le personnaliser en habillant vos murs et en posant assez de coussins sur vos canapés. En dehors de son côté pratique, le salon doit être un endroit où il fait beau et bon vivre.