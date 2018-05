Home » Maison Pourquoi choisir une cuisine aménagée ? Maison Pourquoi choisir une cuisine aménagée ?

Ce produit comprend non seulement les meubles de cuisine, placards, tiroirs, plan de travail, mais également l'évier, l'égouttoir, les appareils ménagers (hotte aspirante, plaque de cuisson, four). Certaines cuisines équipées peuvent contenir un réfrigérateur, un lave-vaisselle, un four à micro-ondes. Il y a de nombreux avantages à acheter l'une des cuisines aménagées de qualité.

Tout est pensé pour vous

La cuisine est l'une des pièces de la maison la plus importante. Elle doit être fonctionnelle, conviviale. Ouverte, elle devra être en accord avec la pièce de vie. Le prix parfois élevé peut être vu comme un inconvénient. Ce tarif pourtant est relatif et dépend autant des matériaux que des appareils électroménagers choisis. La cuisine aménagée, c'est la solution idéale pour apporter à cet espace une touche de modernité. Avant de s'emballer pour tel ou tel modèle, commencez par vous fixer un budget et précisez vos objectifs. Trois formules s'offrent à vous :

En kit

À poser

Montée et prête à l'emploi

Il est quasiment impossible de chiffrer réellement le prix d'une cuisine aménagée, cela dépend avant tout de la superficie de la pièce, du choix des matériaux, de la sophistication des meubles, du service fourni par le point de vente.

Choisissez une cuisine aménagée de qualité

En kit, c'est la formule la plus économique. Le prix est la principale motivation d'achat de ces cuisines vendues démontées. Le transport, la pose sont à la charge du client. Si vous n'avez pas l'âme bricoleur, des tutoriels vous sont proposés afin de vous aider. Prêt à poser, cette option consiste à emporter les éléments déjà montés. C'est plus encombrant, mais la location d'une camionnette peut être la solution. Montée, cette dernière solution est la plus simple, le cuisiniste s'occupe de tout. La cuisine est personnalisée, elle correspond à vos attentes. L'inconvénient majeur, le prix est plutôt élevé, mais il reste à la hauteur des prestations fournies.