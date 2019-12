Home » Maison Comment isoler sa maison ? Maison Comment isoler sa maison ?

Isoler sa maison ou son appartement présente un double avantage : augmenter notablement son confort thermique et réduire ses dépenses énergétiques en empêchant les déperditions de chaleur et en évitant aux appareils de gaspiller trop d’énergie.

Pourquoi isoler sa maison est important

Beaucoup de propriétaires ne savent pas exactement pourquoi isoler sa maison est essentiel. Tout cela est parfois abstrait. Les avantages d’une bonne isolation sont multiples:

Un confort de vie meilleur

Une habitation saine durablement

Des problèmes d’humidité évités

Définir un budget pour son isolation

Avant de rencontrer différents professionnels, définissez bien le budget que vous souhaitez allouer à vos travaux d’isolation de toiture. Bien isoler sa maison a un coût, mais il ne faut pas définir un budget en fonction de ce que proposent les entreprises qui viendront vous établir des devis car c’est le meilleur moyen de dépenser plus que ce que vous auriez voulu au départ.

L’état des lieux énergétique

Si la plupart des recommandations peuvent généralement s’appliquer à toutes les habitations, elles se révèlent plus ou moins urgentes selon les projets. Avant d’entreprendre des travaux, il est donc primordial de réaliser un premier bilan appelé audit énergétique (PAE). Celui-ci vous permettra de connaître les points forts et les points faibles de votre maison ou appartement et d’agir en conséquence, en respectant les normes en vigueur.

Une priorité, l’isolation des combles

Le toit représente 20% des déperditions de chaleur d’une maison, encore plus si celui-ci n’est pas isolé ce qui est malheureusement trop souvent le cas. Ou alors, l’épaisseur de l’isolant est très insuffisante, surtout si la durée de vie du produit est dépassée.

Si vous avez une toiture plate, isolez-la (ou faites-la isoler) par l’extérieur. Vous utilisez votre grenier comme espace de rangement, ou l’isolation et l’entretien de votre toiture s’avère difficile pour l’une ou l’autre raison ? Dans ce cas, l’isolation du plancher du grenier constitue une bonne alternative.

Isolation de sa maison : par ou commencer ?

Isoler sa maison, c’est un peu comme suivre une recette. On ne commence pas la garniture d’une tarte avant d’avoir préparé le fond, non ? De même, l’isolation ne se fait pas au hasard. Mais savez-vous par où commencer ? Il vaut mieux privilégier les interventions qui ont le plus d’impact ou qui permettent de réaliser le plus d’économies d’énergie. De quelles interventions s’agit-il ?

L’isolation des murs

Une mauvaise isolation des murs est responsable de 20 à 25 % des déperditions énergétiques de la maison. Vous ignorez si la vôtre est de bonne qualité ? Pour le savoir, vérifiez si les murs donnant sur l’extérieur sont glacés en hiver et chauds en été. C’est le cas ? Vous pouvez alors considérer que l’isolation thermique peut fortement être améliorée.

Changer les fenêtres

Objectif : refouler le froid et le bruit et faire entrer la lumière. Sachez qu’un double vitrage classique isole surtout du froid. Pour vous isoler vraiment du bruit, il faut choisir un vitrage thermo-acoustique.

Le châssis de votre fenêtre est en bon état ? Changez seulement l’ouvrant. La nouvelle fenêtre se fixe sur le cadre existant. Bénéfice : un meilleur confort sans toucher à la décoration intérieure.

Vous voulez une isolation maximale ? Ajoutez des volets, battants ou roulants, manuels ou électriques. Bénéfice : vous choisissez votre niveau de confort et de protection. Si vous avez des volets roulants, les coffres doivent être isolés pour éviter les ponts thermiques.

Isoler le sol

Bien que souvent moins prise en compte, l’isolation de votre sol peut également vous éviter d’importantes pertes de chaleur. Une isolation efficace pour votre sol vous permettra également de faire de belles économies sur votre consommation de chauffage !

Les panneaux en polystyrène expansé (PSE) sont de très bons isolants thermiques et acoustiques pour votre sol. Simples d’installation, ils sont aussi économiques.

Pas d’économie d’énergie sans une bonne isolation

Vous l’avez compris, une bonne isolation est indispensable pour réaliser des économies d’énergie. L’augmentation constante du prix de l’énergie, pousse les propriétaires à trouver des solutions pour consommer moins.

L’isolation de l’habitat est la solution la plus efficace. Cet investissement sur le long terme est indispensable. Si vous êtes mal isolé, vous pourrez chauffer votre maison avec une cheminée d’intérieur tant que vous le voulez et à une forte puissance, celle-ci perdra toujours de l’énergie, et ne sera pas mieux chauffée.

Ce que vous devez savoir avant d’isoler

N’appliquez jamais une isolation sur un mur qui présente des signes d’humidité. Optez à chaque fois si possible pour une isolation le long du côté extérieur.

Vous limitez ainsi le risque de ponts thermiques (des échangeurs de chaleur qui se retrouvent toujours à l’intersection des murs et du sol, autour des ouvertures des fenêtres ou des portes) et ne réduisez pas l’espace dans la pièce.

L’isolation d’une maison est donc la clé de voûte d’un habitat sain et économe en énergie, en rénovation comme en construction. Elle permet notamment de réduire de façon sensible les besoins en chauffage. Mais il existe de nombreuses configurations : isolation par l’intérieur, par l’extérieur, avec des matériaux plus ou moins efficaces et résistants… A vous de trouver la méthode la plus adaptée à votre projet.