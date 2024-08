Ongles dédoublés : traitement et solution

On en fait voir de toutes les couleurs à nos ongles : vernis de mauvaise qualité, vaisselle, alimentation, carences et activités diverses... Nos ongles se dédoublent parfois, provoquant un déséquilibre esthétique peu agréable. Comment soigner les ongles qui se dédoublent ? Voici quelques pistes de traitement pour le soin quotidien de l'ongle.

Pourquoi les ongles se dédoublent-ils ?

Les ongles se dédoublent pour diverses raisons. Chaque ongle est constitué d'un type de kératine, fabriquée par notre corps et nos cellules en fonction des apports en vitamines, acides aminés et minéraux présents dans notre nourriture. Dans le cadre d'un programme alimentaire équilibré et riche en apports variés, la production naturelle de kératine est possible et permet aux ongles de ne pas se dédoubler et de pousser en toute uniformité.

Les ongles qui se dédoublent sont souvent associés à une carence (ou plusieurs carences), mais aussi à des agressions externes. Vaisselle, produits ménagers et produits chimiques, contact très fréquent avec l'eau... Les ongles sont quotidiennement soumis à des agressions qui les fragilisent. Ces fragilisations récurrentes peuvent rendre les ongles soit cassants, soit mous. S'ils deviennent cassants, le risque le plus fréquent est de voir un ongle se dédoubler.

Attention aux vernis et aux dissolvants bas de gamme

Par ailleurs, certains vernis bas de gamme font plus de tort que de bien à nos ongles. Utilisés avec des dissolvants agressifs, ils contribuent fortement à fragiliser les ongles, qui ensuite se dédoublent progressivement. Mais pas de panique ! Voir ses ongles se dédoubler peut être gênant, mais pour autant, le dédoublement des ongles est un message. Votre corps vous parle, et cette réaction naturelle des ongles n'est pas irréversible.

Il y a bien sûr de bonnes habitudes à prendre pour éviter qu'un ongle ne se dédouble. Souvent, quand un ongle montre les premiers signes de fragilité et qu'il commence à se dédoubler, on se rue sur le vernis durcisseur. Les vernis indiqués pour le traitement des ongles qui se dédoublent sont intéressants (notamment le vernis durcisseur), mais il faut savoir qu'ils traitent un symptôme.

Revenir à la cause du dédoublement des ongles est primordial. Que ce soit vos habitudes quotidiennes, votre alimentation, le choix de vos vernis et dissolvants, l'utilisation de produits ménagers sans prendre de gants (c'est le cas de le dire)... Vos ongles sont en souffrance et ont besoin d'un peu de tender loving care, comme disent nos compères anglophones ! Oui, les soins pour l'ongle sont essentiels, en amont.

Le soin des ongles : tout un art

Quelles sont les solutions qui fonctionnent et quel traitement est le plus adapté pour stopper la fragilisation des ongles ? Et surtout, comment régler le problème des ongles qui se dédoublent en s'attaquant à la cause et non aux signes de dédoublement ?

La liste suivante d'astuces et de conseils peut vous aider à prendre soin de vos ongles :

Utilisation d'huile d'olive, d'huile d'argan ou d'une huile adaptée, pour hydrater et nourrir l'ongle

Vernis durcisseur pour ongles cassants

Compléments alimentaires ongles et cheveux à base de kératine

Produits de beauté divers et variés pour le soin et la santé des mains et des ongles

Crèmes à la lanoline pour la peau et les ongles

Supplémentation de vitamines, d'acides aminés et minéraux

Utilisation régulière d'une lime

Soins de manucure et pédicure, etc.

Vous l'aurez compris, la meilleure manière de prendre soin de l'ongle et d'éviter que vos ongles ne se dédoublent est d'adopter de meilleures habitudes beauté et santé au quotidien, que ce soit en soins internes ou externes (agressions de l'ongle).

Un ongle va être sensible à toute amélioration en termes de nourriture et d'utilisation des produits. Chaque semaine, observez chaque ongle si besoin : en changeant vos habitudes beauté et santé, vous verrez le changement semaine après semaine.

Bon à savoir : pour les soins de l'ongle, tout produit ou aliment riche en vitamine E est bénéfique. Par ailleurs, évitez l'acétone et le formaldéhyde dans les produits de beauté : la santé de vos ongles en dépend !