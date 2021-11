Home » Immobilier Tour d’horizon de l’Immobilier à Poitiers Immobilier Tour d’horizon de l’Immobilier à Poitiers

Arrosée par les cours d’eau Boivre et Clain, Poitiers est l’une des grandes villes de la région culturelle et historique du Poitou. Cette localité, ayant accueilli René Descartes et autres personnalités célèbres de la France, constitue un véritable pôle d’attraction. L’immobilier à Poitiers a connu une attractivité exceptionnelle ces dernières années. Les prix des biens immobiliers, dans cette ville du Centre-Ouest de la France, ont augmenté d’au moins 9 % en une année. Cela dénote ainsi de la bonne image qu’affiche l’immobilier pictavien, devant certaines grandes villes du pays. Que doit-on savoir à propos de l’immobilier à Poitiers ?

L’immobilier poitevin attire les investisseurs

À Poitiers, les prix des biens immobiliers connaissent une hausse impressionnante : le prix moyen du mètre carré est passé de 1730 € à 2076 €, en 12 mois seulement. Hormis cet accroissement sur les prix, les informations fournies par plusieurs baromètres montrent que la demande de logement a augmenté de plus de 12 %, la même année. Alors, si vous comptez acheter à Poitiers, c’est le moment de vous lancer.

Des quartiers étudiants de plus en plus prisés

La présence d’une Université de renom à Poitiers augmente considérablement la demande locative de cette commune, la plus peuplée du département de la Vienne. En réalité, au moins un locataire pictavien sur 5 est étudiant. Cela attire donc les investisseurs des grandes villes comme Paris, Bordeaux et Nantes, qui ciblent les petites surfaces. Ces derniers investissent dans de petits logements susceptibles d’être loués assez rapidement.

Des biens immobiliers encore accessibles à Poitiers

Dénommée la ville aux cent clochers, Poitiers jouit d’une attractivité touristique exceptionnelle. Malgré cet aspect, le prix du mètre carré reste encore abordable par rapport à plusieurs villes françaises : Nantes, par exemple. Cependant, vu le regain d’intérêt dont la ville de Poitiers fait l’objet, il est intéressant de s’intéresser à son marché si vous souhaitez y investir.

Des investissements croissants dans l’immobilier neuf

Si le domaine de la location immobilière a connu une vraie poussée et à insuffler sa dynamique à tout le secteur immobilier pictavien, l’immobilier neuf n’y est pas resté en marge. En effet, hormis le projet de rénovation du quartier de la gare en 2007, le programme Cœur d’Agglo de Yves Lion (2010-2014) a induit une nouvelle dynamique en matière d’urbanisation. Dès lors, de nombreux investisseurs, dans l’immobilier neuf, se sont intéressés à la ville. Cette tendance continue et s’accroît jusqu’à ce jour.

Combien coûte un bien immobilier à Poitiers ?

Qu’il s’agisse des studios, des T2, des maisons, il existe une large gamme d’offres et de prix à Poitiers. En réalité, si vous disposez d’une somme comprise entre 50 000 et 70 000 euros, vous pourrez acquérir un studio ou un T2. Et avec 650 000 euros, vous avez la possibilité de vous offrir une belle villa, en plein cœur du centre-ville. Généralement, les maisons avec 3 chambres, un jardin et une grande terrasse, sont les plus recherchées en ville.

Si vous en possédez, il n’y a aucune raison que vous ne puissiez trouver de clients. Ils sont nombreux, ceux qui sont à l’affût de telles opportunités. Si votre maison est bien placée, vous pourrez aisément la vendre (en moins de 24 heures).