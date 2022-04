Home » Auto Le Prêt auto écologique pour financer l’achat de votre véhicule Auto Le Prêt auto écologique pour financer l’achat de votre véhicule

Un des enjeux majeurs du développement durable est de réduire son empreinte carbone. Cette réduction passe notamment par les moyens de transports utilisés. Dites adieu à votre vieille voiture qui consomme comme pas possible avec des émissions de Co2 qui en ferait pâlir un camion ! Mais cet investissement a un coût et les véhicules respectueux de l’environnement sont onéreux. Pas de panique ! Grâce au prêt auto écologique, vous pourrez financer votre véhicule écologique. Découvrez dans cet article les particularités de ce prêt.

Les modalités du prêt auto écologique

Le prêt auto écologique est un crédit à la consommation. Ce prêt fait partie de la catégorie prêt personnel affecté car il a été spécialement pensé comme une aide dans l’acquisition d’un véhicule écologique. C’est un crédit à taux fixe et à échéances constantes.

Un véhicule écologique coûte en moyenne entre 3.000€ (vélos électriques) et 50.000€ (SUV hybride rechargeable). Et les banques peuvent vous proposer un financement à partir de 1.000€ jusqu’à 60.000€ dans le cadre d’un prêt auto écologique. Pourquoi un plafond de 60.000€ ? Parce que c’est le seuil autorisé par l’Etat pour avoir accès à la prime de conversion et au bonus écologique.

En fonction de votre situation financière et de votre capacité de remboursement, un prêt auto écologique peut être remboursé au bout de 108 mois maximum pour l’acquisition d’une voiture et 36 mois maximum pour celle d’un vélo ou un EPDM électrique.

Les types de véhicules éligibles pour un prêt auto écologique

Pour toute souscription à un prêt auto écologique, il faut d’abord vérifier que votre véhicule est éligible à ce prêt. En effet, seuls les véhicules bénéficiant de la prime à la conversion et du bonus écologique sont concernés par le prêt auto écologique. En revanche, une voiture électrique ou hybride, neuve ou d’occasion, peut faire l’objet du prêt auto écologique.

Pour en attester, il vous faudra remettre une déclaration sur l’honneur à l’organisme prêteur. Cette déclaration atteste que le véhicule que vous prévoyez d’acquérir remplit toutes les exigences publiques. Les banques en ligne mettent à disposition sur leur site toutes les informations relatives à ces exigences.

Les démarches de souscription à un prêt auto écologique

Les démarches de souscription à un prêt auto écologique sont simplifiées par la possibilité de souscrire en ligne. Non seulement vous pouvez obtenir votre prêt en quelques clics mais vous pouvez aussi faire des simulations gratuites pour évaluer vos mensualités. Toutefois, si vous avez besoin de l’accompagnement de votre gestionnaire pour être serein, il est toujours intéressant de vous rapprocher de votre banque.

Pour contracter votre prêt auto écologique en ligne, remplissez le formulaire de souscription avec vos informations personnelles pour permettre à la banque de vous répondre avec une offre personnalisée. Une fois que vous êtes d’accord avec l’offre, il vous suffit de valider la demande. Pour ce faire, vous devez envoyer les pièces justificatives. Enfin, il ne vous reste plus qu’à signer l’acceptation de crédit.