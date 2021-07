Home » Maison Quelle alarme pour appartement ? Maison Quelle alarme pour appartement ?

Installer un système d’alarme dans son appartement est une décision judicieuse à prendre pour soi-même et pour ses biens. Cela permet en effet, de décourager les velléités de certaines personnes malintentionnées et de se sentir en sécurité. Toutefois, de nombreux particuliers éprouvent des difficultés dans le choix d’un système d’alarme approprié pour leur domicile. Tour d’horizon des divers types de systèmes d’alarme existants et des paramètres à prendre en compte pour bien les choisir.

Les différents types de systèmes d’alarme

En ce qui concerne les types de systèmes d’alarme, on distingue d’une part l’alarme filaire et d’autre part l’alarme sans fil. Découvrez les particularités de chacune d’elles.

A lire également : La fenêtre renforce l’isolation de votre maison

L’alarme filaire

L’alarme filaire est le tout premier système d’alarme mis sur le marché. Pour fonctionner, il faut raccorder par câble chaque élément à la centrale. Reconnu par de nombreux utilisateurs comme étant très fiable, ce dispositif présente néanmoins quelques inconvénients.

Un système d’alarme filaire pose d’importantes contraintes au niveau de l’installation et constitue une solution peu évolutive dans le temps. De plus, le câblage du système peut nécessiter un investissement important.

A lire aussi : Pourquoi choisir le bois composite pour sa terrasse

L’alarme sans fil

À la différence du modèle filaire, l’alarme sans fil est plus simple à installer et plus modulable. Dans ce système, la communication entre les divers éléments s’effectue par des liaisons radio sécurisées. L’équipement ne nécessite aucun aménagement en particulier pour être installé. Aussi, il présente peu de contraintes pour son utilisateur. En cas de déménagement, le dispositif peut être transporté sans la moindre difficulté.

De plus, l’alarme sans fil est une solution plus économique. Vous n’aurez pas besoin de faire appel à un professionnel pour l’installer et pour la mettre en marche. Pour finir, elle se distingue par son caractère évolutif. Même après son installation, il est possible d’y intégrer d’autres éléments comme une caméra, des détecteurs ou encore une sirène.

Que vous ayez une petite faiblesse pour l’un ou l’autre de ces types d’alarmes, certains critères de choix sont à respecter scrupuleusement pour trouver la solution la mieux adaptée à votre appartement.

Le niveau de protection

Pour évaluer le niveau de protection des systèmes d’alarme, il est primordial de focaliser votre attention sur les équipements proposés, plus précisément sur les capteurs. Ces derniers doivent assurer à la fois une protection volumétrique et périmétrique de votre logement.

Les capteurs ou détecteurs périmétriques sont sensibles aux divers chocs ou ouvertures. Par conséquent, ils signalent automatiquement toute tentative d’effraction. Quant aux capteurs volumétriques, ils permettent de détecter des mouvements et sont installés principalement dans les chambres d’une maison, mais aussi dans les zones de passe telles que les couloirs.

La facilité de pilotage

Un bon système d’alarme pour appartement se reconnaît également à sa facilité d’usage au quotidien. Cette facilité doit s’étendre aux plus jeunes et aux seniors pour garantir la protection de votre domicile en toute période (surtout pendant votre absence).

De plus en plus d’alarmes disponibles sur le marché utilisent des lecteurs intelligents pour fonctionner. Ce qui facilite la tâche à tout utilisateur. Dans certains cas de figure, il est possible de modifier les paramètres du système juste à l’aide d’un badge.