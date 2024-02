Comment raccorder à la fibre ?

De plus en plus de personnes souhaitent obtenir un raccordement à la fibre optique pour leur domicile, à la suite du déploiement massif de cette solution. Il est toutefois important de comprendre que la procédure variera en fonction de plusieurs éléments comme le type de logement (maison ou appartement), la localisation géographique et le fournisseur d'accès à Internet (FAI).

Cet article vous énumère les étapes essentielles pour le raccordement à la fibre optique de votre résidence.

A voir aussi : Les trois critères clés liés à l’achat d’une imprimante photo professionnelle

Zoom sur la fibre optique

Avant d'aborder le sujet du raccordement, il faut d’abord comprendre la fibre optique. La technologie de la fibre optique utilise des câbles et permet un transfert rapide de données numériques à travers le réseau internet.

Le déploiement est effectué à travers un fil de plastique ou de verre qui transporte un signal lumineux. De plus, elle permet de bénéficier d'une connexion très haut débit (THD) avec une vitesse supérieure à celle de l'ADSL/VDSL. Des sites comme Meilleurtaux Box & Mobile fournissent des comparatifs fiables sur les meilleures offres de fibre optique.

Lire également : Acheter une GoPro ? Les avantages et les inconvénients !

Avant le processus de raccordement à la fibre optique, vous devez vérifier si votre logement est éligible à cette technologie. Il vous suffit de vous rendre sur le site web de votre fournisseur, puis de saisir votre adresse postale et votre numéro de téléphone fixe. Par la suite, vous serez informé de la disponibilité de la fibre optique dans votre ville et de votre éligibilité.

Fibre optique : les types de raccordement

Selon votre lieu de résidence, votre habitation ou encore votre fournisseur, vous pourrez bénéficier de trois options de raccordement à la fibre optique : la fibre FTTH, la fibre FTTLA et la fibre FTTB.

La fibre FTTH (Fiber to the home) est liée au Nœud de raccordement optique jusqu’à votre maison. Un professionnel viendra chez vous pour connecter le câble optique du point de regroupement jusqu’au logement en utilisant une prise fibre optique. C’est la technologie la plus avancée en ce qui concerne la vitesse de transmission des données.

La fibre FTTLA consiste à connecter le réseau fibre jusqu'au dernier amplificateur. Le câble coaxial relie votre maison en utilisant les lignes téléphoniques jusqu'au NRO le plus proche. Quant à la fibre FTTB (Fiber To The Building), elle est située à partir de la base du bâtiment. Par conséquent, elle est étendue jusqu'à l'immeuble.

Le reste de la connexion, d'autre part, est établi par l'utilisation d'un câble coaxial acheminé jusqu'à votre maison.

Les processus de raccordement à la fibre optique

Le raccordement à la fibre optique comporte de nombreuses étapes.

L’installation du NRO

Un NRO ou nœud de raccordement optique, est un espace physique où les différentes infrastructures des différents fournisseurs d'accès à Internet (FAI) sont rassemblées. Le local permettra de distribuer la fibre optique vers les diverses villes tout en étant directement connecté au réseau backbone.

Générer les PMZ

Après l'installation du NRO est terminée, la fibre optique est prête à être déployée. Pour faciliter le partage entre les différentes villes, il sera nécessaire d'utiliser des points de convergence de zone.

Ces grandes armoires de rue sont réparties dans les quartiers de la ville pour connecter les logements avec la fibre optique. Ensuite, les fournisseurs d'accès viendront s’y connecter. Ce processus peut prendre un délai considérable (environ 3 mois) entre l'installation et l'étape de raccordement.

La mise en place des Points de Branchement Optique (PBO).

Pour la troisième étape, il est nécessaire de connecter votre rue à la fibre optique avec de petits boîtiers. Ceux-ci seront positionnés à l'intérieur des bâtiments (boîtier pied d'immeuble) et à l'extérieur des logements.

Il faudra connecter le point de mutualisation de zone aux points de branchement optique (PBO) pour assurer le raccordement. Selon votre logement, ces PBO peuvent être souterrains ou aériens. Pour précision, un boitier PBO est utilisé pour acheminer la fibre optique vers plusieurs résidences (entre 3 et 12 à la fois) et sur un ou plusieurs niveaux.

Lors du processus de raccordement à la fibre optique pour un bâtiment, cette phase prend du temps car les fournisseurs d'accès doivent obtenir l'autorisation préalable du syndic afin d'installer les boîtiers pied d’immeuble (BPI).

Aussi, un opérateur qui installe la fibre optique doit attendre le positionnement de ses concurrents sur le PBO pour proposer leurs propres offres de fibre optique. Le gouvernement a d’ailleurs prévu une généralisation de la fibre optique d’ici 2025.

Mise en place de la prise fibre optique

Le dernier processus de raccordement à la fibre optique est l'installation d'une prise fibre optique (PTO) chez vous. Pour ce faire, un technicien envoyé par le fournisseur d'accès internet (FAI) choisi va intervenir. Ainsi, il sera important de planifier un rendez-vous à travers votre compte d'utilisateur pour l'installation de la prise de fibre optique.