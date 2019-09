Home » Actu Qu’est-ce qu’un massage naturiste ? Quelles sont les pratiques ? Actu Qu’est-ce qu’un massage naturiste ? Quelles sont les pratiques ?

Le massage érotique ou « naturiste » est un nouveau concept de massage de plus en plus répandu à l’heure où la recherche du bien-être au « naturel » fait feu de tout bois dans les esprits.

Le concept est en réalité très simple, lors d’un massage naturiste, la masseuse est entièrement nue. Il s’agit d’une technique plus sensuelle qui fait naître une énergie entre deux corps. Ensuite l’ensemble du corps de la masseuse est utilisé pour faire vivre au client des sensations intenses et relaxer le corps.

Loin du concept de « libertinage », le massage naturiste, aussi appelé « érotique » ne se termine pas en acte sexuel. Comme l’indique l’institut de massage naturiste Luxeva à Nice, il s’agit : d’un massage conforme à l’état d’esprit naturiste et sensuel. Comme indiqué dans leurs règlements intérieurs, « observer la plus grande courtoisie verbale et physique envers votre masseuse » est une règle d’or.

Un institut surclasse le massage naturiste

La base de ce moment de confiance, de complicité et de relaxation est l’essence même d’un massage réussi. Il est nécessaire d’être totalement détendu et de se laisser transporter pour profiter d’un état de relaxation divin… au bord du cosmique.

Pour vivre un massage erotique à lyon, les instituts Luxeva semblent les plus propices pour profiter de ce moment. Avec également des salons à Cannes, Aix-En-Provence et Nice, ils sont devenus depuis plusieurs années la référence. Et il suffit de voir les différents avis sur Google et sur leurs sites (avec +600 avis) pour comprendre que les salons sont dans le plus grand respect de leurs clients et pratique avec professionnalisme les massages érotiques.

À quoi ressemble un massage naturiste

Dans un premier temps, une masseuse à l’aspect plastique distingué sera votre hôte. Une salle de massage tamisé vous attend pour vivre ce moment sensuel et relaxant. Pour mieux ressentir les sensations et faire circuler l’énergie vitale, la masseuse prendra totalement les rênes du massage. Pour vous masser l’ensemble des parties de votre corps en body contre body.

Certaines zones érogènes sont caressées pour stimuler les sens. On pourrait presque faire un lien avec des médecines comme l’acupuncture qui permettent de faire circuler les énergies d’un point à un autre sur une simple pression.

Proche du massage tantrique, ce type de massage est réservé aux hommes respectueux amateurs de bien-être. Gentleman only.