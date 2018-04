Home » Business Différence entre le nettoyage cryogénique et les méthodes traditionnelles Business Différence entre le nettoyage cryogénique et les méthodes traditionnelles

Le nettoyage cryogénique se distingue des autres méthodes de nettoyage en ce sens qu’il est plus économe et plus écologique. Dans le respect de l’environnement, le nettoyage cryogénique reste toujours efficace. C’est ainsi qu’il commence à remplacer les solvants, la haute pression et même le sablage. Le nettoyage cryogénique garantit satisfaction à tous points de vue.

Nettoyage cryogénique et autres méthodes de nettoyage

Il y a quelques années encore, le nettoyage d’une entreprise n’était possible qu’avec l’utilisation d’un solvant, le sablage, l’hydro gommage, etc., dans le but d’assurer le décapage, la remise à nu des surfaces, la décontamination, le dégraissage des matériaux et le nettoyage technique. Les années passent et les choses évoluent. Désormais, on assiste à un nettoyage par cryogénie. Dans ce cas-ci, le nettoyage industriel consistera à utiliser comme agent nettoyant la glace sèche (pellet) qui est constituée de glace carbonique à -78 °C. On la place dans une machine spécifique et la glace est ensuite projetée à l’aide d’un compresseur, sur la surface à nettoyer. La vitesse à laquelle le travail est réalisé est impressionnante. Ceci représente d’ailleurs l’un des principaux avantages du nettoyage cryogénique.

C’est un procédé très rapide. Il parvient également à influer sur la productivité de l’entreprise. En effet, si vous optez pour un nettoyage par cryogénie, vous diminuez les temps d’arrêt des équipements de production. Les salariés peuvent se remettre rapidement au boulot. L’entreprise s’en porte beaucoup mieux.

La formation nettoyage cryogénique

Le nettoyage cryogénique intéresse de plus en plus. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il fait désormais l’objet d’une formation. Il faut savoir que nombre d’individus ont tendance à se lancer dans l’activité avec un facteur d’inconnus assez conséquent. Pour éviter cela, il faudrait se rendre dans les structures qui évoluent dans les formations en nettoyage industriel. Vous parviendrez alors à identifier les types de pollutions sur lesquels le procédé pourrait être appliqué. Vous saurez aussi les entreprises qui peuvent être intéressées par votre prestation. Certaines sociétés peuvent vous demander de faire un devis. Après la formation, vous serez en mesure de le réaliser sans difficulté.

Le nettoyage par cryogénie est l’alternative écologique par rapport aux méthodes de préparation de surfaces et de nettoyage conventionnelles. L’utilisation des produits chimiques n’est plus nécessaire. Ce qui représente une solution non nocive pour les équipements. Le nettoyage cryogénique est une technique très efficace.