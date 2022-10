Conseils pour dépenser moins lors d'un voyage à New York

Du vol au logement, en passant par la restauration ou les sorties, tout élément peut considérablement accroître la facture de votre séjour à New York. Il est tout de même possible de faire des économies non négligeables en suivant des conseils pratiques. Découvrez-en quelques-uns parmi les plus efficaces.

Réservez vos vols et hôtels au bon moment pour votre voyage à New York

Pour trouver des vols moins chers vers New York, il est essentiel de vous y prendre à l'avance. Les périodes de haute saison connaissent en effet un afflux des voyageurs. Les coûts des billets augmentent donc durant cette saison. En provenance de l'Europe, vous pourriez être amené à payer jusqu'à 1 000 euros à Noël ou durant les vacances d'été pour un vol vers New York. En surveillant les soldes, il est toutefois possible de trouver des billets à des tarifs réduits. Vous trouverez ainsi certains vols à moins de 500 euros, ce qui constitue un tarif intéressant pour faire des économies sur vos voyages vers New York.

Lire également : Voyage à Strasbourg : comment choisir le logement idéal ?

Outre le vol, l'hébergement fait partie des dépenses qui peuvent considérablement gonfler votre budget voyage. Le niveau de confort compte énormément. Des économies sont possibles si vous faites vos réservations d'hôtels aux bons moments, en l'occurrence quand il y a le moins d'affluence. Les marges sont encore plus importantes lorsque vous optez pour des hébergements bon marché. En fonction du niveau de confort que vous recherchez, vous pouvez réserver :

un logement Airbnb,

une chambre dans une auberge,

un appart-hôtel, etc.

De nombreuses solutions d'hébergement vous permettent de faire des économies considérables sur vos dépenses relatives au logement à New York.

A lire en complément : Les avantages du pari sportif en ligne

Si vous souhaitez faire de nombreuses sorties et de visites lors de votre voyage à New York, vous devrez y consacrer un budget conséquent. Une simple visite coûte en moyenne 30 dollars. La ville est remplie de lieux payants auxquels il est difficile de résister, notamment lors d'un premier voyage. Entre ses musées, ses parcs et ses monuments, de nombreuses découvertes vous attendent. Fort heureusement, il est possible, avec le Pass New York, de profiter de toutes ces attractions à des coûts réduits. Pour en profiter, rendez-vous sur un site de réservations d'activités.

Le Pass New York se décline en plusieurs formules. Il offre une tarification plus avantageuse que celle effectuée lors d'une visite, car chaque pass comprend un lot de lieux à visiter. Selon le nombre de jours que vous passez dans la ville et votre emploi du temps, vous pourrez découvrir quelques attractions ou un nombre bien plus important de lieux. Allant de quelques dizaines à quelques centaines d'euros en fonction de la formule, les pass de visite de New York couvrent des visites guidées. Si le Pass New York vous permet de tout découvrir par exemple, le New York CityPASS, quant à lui, est pratique pour visiter les attractions majeures tout à votre rythme.

Les transports à New York

Les taxis jaunes sont l'un des moyens de transport new-yorkais les plus connus et sont facturés à la course. Pour une courte distance, cela vous coûtera en moyenne entre 10 et 15 dollars. Ils peuvent toutefois vous coûter très cher, notamment si vous devez effectuer de nombreuses courses. À la place, le métro se révèle très abordable. Facturés à 3 dollars l'unité, les tickets de métro reviennent moins chers à l'abonnement. Les abonnements vous permettent de vous déplacer comme vous le souhaitez sur une période définie.

Pour environ 33 dollars par personne, il est possible de souscrire une MetroCard hebdomadaire. Vous pouvez ainsi effectuer autant de déplacements que vous le désirez sans que vos frais de transport s'accumulent. Il s'agit d'une option pratique si vous envisagez de visiter de nombreux endroits, puisqu'elle couvre également les déplacements en taxi. De plus, le covoiturage est un autre moyen intéressant de faire des économies en vous déplaçant à New York.

Il n'y a pas que le logement, les sorties ou le transport qui peuvent vous coûter une fortune à New York. Cette ville est l'une des plus chères au monde et cela concerne aussi la restauration. Prendre automatiquement tous vos repas à l'hôtel vous reviendra sans doute assez cher. Il en serait de même si vous goûtiez aux nombreux restaurants et autres fast-foods présents à tous les coins de rue. Au restaurant, un repas normal revient à environ 30 dollars par personne. Cela dépend toutefois du menu offert ainsi que du niveau de service assuré par le restaurateur. Certains grands restaurants facturent jusqu'à 150 dollars et plus.

Pour réduire les charges liées à votre restauration à New York, il est conseillé de prendre vos repas dans de petites enseignes et en dehors de la ville. Les hôtels couvrent généralement le petit-déjeuner. Il est possible de trouver dans certains établissements des repas à bon prix pour le déjeuner comme pour le dîner. En revanche, les personnes qui aiment cuisiner peuvent profiter de bonnes affaires sur leurs emplettes. C'est notamment le cas pour les courses en magasin le dimanche avec des produits tels que le lait et la viande qui bénéficient de réduction.

Quelques astuces supplémentaires pour économiser

Même les plaisirs de base sont susceptibles de vous coûter cher, il est toujours possible de faire le choix de passer un séjour peu onéreux à New York. Cela signifie de limiter certaines dépenses. Si vous aimez les excursions ou les activités en extérieur, il vous faudra par exemple privilégier celles qui ne coûtent pas trop cher. Certaines activités sont par ailleurs gratuites : voir un spectacle à Bryant Park, vous rendre au New York Aquarium dans l'après-midi du mercredi, etc. De plus, vous pouvez limiter vos séances shopping à des articles simples comme des t-shirts ou des casquettes. Il existe toutefois des périodes de soldes et des moments de baisse de prix grâce auxquelles vous pourrez faire des économies.