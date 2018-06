Home » Voyage Séjour à New-York : ce que vous ne devez pas oublier Voyage Séjour à New-York : ce que vous ne devez pas oublier

New York est une ville très prisée par les voyageurs de tous les horizons. Dans cette ville, on admire les gratte-ciel comme le fameux Empire State Building et le majestueux Central Park. On se rend également sur Times Square pour des découvertes inoubliables. Par contre, séjourner à New York doit se préparer si vous voulez que tout se déroule bien. Vous devez prendre en considération les éléments les plus importants pour une aventure inoubliable.

Séjour à New York City : les documents à prendre à tout prix

Pour un séjour à New York, vous avez besoin de quelques documents d’une importance capitale. Vous devez ainsi détenir un passeport valide ; si vous y allez en famille, chaque membre doit avoir son passeport. Gardez aussi votre billet d’avion ; pour ne pas l’oublier, vous pouvez le mettre dans l’une des poches facilement accessibles de votre valise.

Votre passeport n’est pas valide et vous avez besoin de vous rendre urgemment à New York. Pas de panique ! Vous pourrez faire une demande d’Esta. On l’appelle encore le système électronique d’autorisation de voyage. C’est un document destiné aux personnes qui désirent séjourner aux États-Unis. Toutefois, il doit s’agir d’un voyage touristique ou d’affaires d’une durée inférieure à 90 jours. Vous devez par contre être originaire de l’un des 22 pays composant l’Union européenne ou de l’un des 5 pays d’Asie pour obtenir ce document. Vous pourrez faire la demande d’obtention de l’ESTA en ligne et l’avoir en moins de 72 heures.

Il vous sera aussi nécessaire d’emporter votre permis de conduire international si vous comptez louer un véhicule une fois à destination. Prenez aussi le soin de garder dans vos affaires les ordonnances de votre médecin si vous êtes sous traitement.

Est-ce la première fois que vous vous rendez à New York. Prévoyez un guide de la ville pour ne pas manquer les lieux d’intérêt les plus incontournables. Un manuel « Anglais parlé » sera nécessaire si vous avez du mal à vous exprimer en Anglais.

Faites vos bagages : New York vous attend !

Pour votre séjour à New, vous devez emporter le nécessaire dans vos bagages. Dans votre valise, vous n’avez pas besoin de tous vos vêtements. Prenez quelques t-shirts, des sous-vêtements et deux ou trois paires de chaussures. Pensez à des vêtements pour la pluie ; il vous faudra aussi un parapluie. Si vous comptez vous amuser en boîte de nuit, il vous faut une tenue adaptée à la situation.

Pour votre voyage à New York, vous devez garder votre trousse de premiers soins. Mettez-y des médicaments juste au cas où ; paracétamol, traitement contre le rhume, aspirine et pastilles sont nécessaires. Prenez aussi votre trousse de toilette.

Il vous faudra également quelques accessoires indispensables. Entre autres éléments, vous aurez besoin d’un adaptateur. Les prises électriques à New York sont très différentes de celles que vous utilisez d’habitude. Gardez aussi votre appareil photo ; vous aurez ainsi l’occasion d’immortaliser vos souvenirs et de les partager avec vos proches une fois à la maison.

Pour profiter de vos vacances à New-York, préparez-vous à l’avance et faites une liste des choses à faire, même s’il n’est pas toujours évident de respecter ce type de planning.