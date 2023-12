Les essentiels du dressing masculin : les vêtements homme à posséder absolument

Décembre - Noël et fêtes de fin d’année - est la meilleure période pour mettre à jour votre dressing masculin. Quels sont les vêtements indispensables de la mode masculine que vous devez absolument posséder ?

La chemise blanche ou non : un incontournable

Rester stylé en toutes circonstances est un impératif pour les fashion-addicts. Mais qu’il s’agisse d’être toujours à la pointe de la mode masculine ou tout simplement pour satisfaire le besoin basique de s’habiller au quotidien, la chemise est un incontournable parmi les vêtements homme qu’il faut absolument avoir.

En ces temps frais de décembre, la surchemise à carreaux en flanelle, dénichée chez Kaporal, est un must-have. Mettez dessous un sweat à capuche et associez-la à une paire de jeans et une paire de bottines en cuir Kaporal, et vous voilà prêt à faire tourner des têtes. Mais parmi tous les vêtements pour homme stylés qui ne risquent jamais de vous faire faire une faute de goût, vous avez la chemise blanche.

La chemise blanche est un vêtement indispensable dans le dressing d’un modeux. Et pour cause, il s’agit d’un vêtement polyvalent. Une chemise blanche vous permet d’afficher un look soigné, certes. Mais vous pouvez l’associer à presque n’importe quel vêtement de votre garde-robe masculin. Vous pouvez la porter sous une veste en cuir, un manteau tendance ou un blouson et l’associer à une paire de jeans, un short ou encore un pantalon habillé.

Le Denim : le pantalon homme universel

Il est presque impossible de ne pas trouver une paire de jeans dans n’importe quel dressing masculin, et ce, quel que soit son âge. Comme la chemise blanche, le jean brut ou bleu clair est un vêtement classique indémodable. Il vous permet d’afficher un look stylé, casual chic ou encore décontracté.

Pour varier les styles et afficher des looks moins basiques, dans un registre un peu plus streetwear, on opte pour les versions délavées et destroy du jeans. Après, on peut élargir son choix avec des modèles plus ou moins fantaisistes et typés comme les jeans à clous, les coupes très slim ou les coupes très larges.

Une tonne de t-shirts dans votre dressing

Comme le jeans, le t-shirt est devenu un indispensable du dressing masculin. Manches longues, manches courtes, polo, couleur unie, à imprimés, avec ou sans dessins…on ne compte plus les déclinaisons du t-shirt. Le t-shirt est un élément indispensable de votre look de tous les jours. Bien choisi, il permet aussi d’afficher un look stylé, voire habillé. On peut associer le t-shirt à tous les vêtements homme.

Le t-shirt est le vêtement avec lequel on fait du sport. C’est aussi le type de vêtement que l’on porte sous chemise ou surchemise quand il fait froid. Le t-shirt va avec un jeans classique, un jeans délavé ou destroy. On l’associe facilement à un Chino et même à un pantalon habillé. Sous un blouson, un pull pour l’hiver ou un sweat à capuche, le t-shirt est sûrement le plus polyvalent et l’un des plus indispensables de la garde-robe masculine.