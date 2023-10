Envoyer son adolescent en séjour linguistique en Espagne : 5 bonnes raisons

Quoi de mieux qu’une immersion totale dans un pays pour en apprendre la langue, découvrir sa culture et s’ouvrir à sa vision du monde ? Pour un adolescent, le voyage est une aventure humaine avant tout. Cette expérience le fera grandir, l’aidera à élargir ses horizons et peut-être à se découvrir de nouvelles passions. Il y a mille et une bonnes raisons pour envoyer votre adolescent en séjour linguistique en Espagne. Mais en voici les 5 principales…

1. Maîtriser parfaitement les règles de grammaire en espagnol

Qui dit séjour linguistique pour adolescents, dit apprentissage intensif et immersif dans la langue du pays. Jusqu’à maintenant, votre enfant a appris l’espagnol dans les livres et en classe. C’est connu, la conjugaison en langue hispanique est un vrai casse-tête !

Être contraint de n’utiliser que l’espagnol pour communiquer aidera votre adolescent à progresser plus rapidement. Il aura peut-être du mal à appliquer les règles de grammaire qu’il a apprises par cœur et se trompera parfois. En revanche, en écoutant parler la langue tout le temps et en la pratiquant, il va s’approprier ses mécanismes. Il finira par s’exprimer naturellement en espagnol, sans réfléchir aux lois de la conjugaison.

2. Apprendre les expressions courantes en espagnol

Vous le savez, entre ce qu’on apprend à l’école en théorie et la réalité, il y a parfois un monde. À l’écrit, la langue espagnole est assez facile à comprendre grâce aux mots transparents. Cependant, on ne lit pas l’espagnol comme on lit le français. La prononciation est donc complètement différente.

Écouter et saisir ce que disent les natifs hispaniques est souvent compliqué pour les apprenants. Partir à l’étranger pour une immersion totale en Espagne, permet d’habituer l’oreille à ces sonorités et à les apprivoiser. Votre enfant apprendra également les expressions du quotidien, ce qu’on apprend rarement en classe.

3. Découvrir la culture et la gastronomie espagnole

Les Français aiment manger. Les Espagnols en raffolent ! Et pour cause, leurs plats sont absolument excellents. Votre adolescent se délectera d’une paella traditionnelle, redécouvrira le goût des pâtes dans une bonne Fidéuà et appréciera de vrais moments de joie et de partage avec ses collègues autour d’une table garnie de tapas. Il apprendra même peut-être à cuisiner.

La culture espagnole, c’est aussi une ambiance très joyeuse et festive. Les fêtes et festivals sont courants. Les Espagnols aiment profiter de la vie et en voir le positif. Votre adolescent découvrira une nouvelle conception du monde, quoi de mieux pour se forger sa propre personnalité et retirer des leçons de vie ?

4. Rencontrer des jeunes du monde entier

L’espagnol est la troisième langue la plus parlée dans le monde. Énormément de gens à travers la planète veulent l’apprendre. En séjour linguistique, votre enfant rencontrera plein d’étrangers, autant d’occasion pour découvrir de nouvelles cultures et apprendre à communiquer avec les autres.

5. Développer sa confiance en soi

Voyager seul pour un adolescent est un grand pas vers l’âge adulte. Parler une langue étrangère est souvent difficile lorsqu’on a peur de se tromper et d’être jugé. En séjour linguistique, votre enfant constatera l’accueil favorable de ses efforts par les autres. Cela l’encouragera à sortir de sa zone de confort, d’oser s’exprimer et de gagner et estime de soi.