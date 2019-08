Home » Finance Parrainage Boursorama : qu’avez-vous à gagner ? Finance Parrainage Boursorama : qu’avez-vous à gagner ?

Aujourd’hui, de nombreuses grosses firmes ne veulent plus investir dans la publicité. En effet, la publicité revient beaucoup plus chère et ne donne pas souvent à temps les résultats escomptés. En conséquence, les entreprises mettent beaucoup plus l’accent sur le bouche-à-oreille. La logique est que si un proche vante les mérites d’une entreprise à côté de vous, vous êtes plus confiant de vous offrir ses services. Ainsi, les entreprises ne dépensent plus grand-chose et c’est quand vous lui trouvez un nouveau client qu’elle sort le chéquier. Voici ce que vous gagnez en faisant ce travail pour Boursorama.

Boursorama, de quoi s’agit-il ?

Avec l’avancée des nouvelles technologies et le boom de l’internet ces dernières années, presque tous les services sont dématérialisés. Aujourd’hui, vous avez de nombreuses banques en ligne comme Boursorama. Cette banque ne dispose pas de point physique et donc, vous ne pourrez pas voir ses agents. Toute opération se déroule en ligne en toute transparence. Ladite banque ne coûte pas cher, car elle a moins de dépenses à faire. Par conséquent, en vous adressant à cette banque, vous ferez des économies certaines. Ainsi, ouvrir votre compte vous reviendra moins cher. Il suffira de vous connecter à internet. Au-delà de ça, vous bénéficiez de plusieurs autres avantages.

Avantages d’ouvrir son compte chez Boursorama

En devenant nouveau client de cette banque, vous bénéficiez d’une prime de bienvenue. Notez que Boursorama est la banque en ligne la moins chère depuis plus d’une décennie. Dès que vous menez les démarches nécessaires pour ouvrir votre compte, ladite banque vous offre une prime de 80 euros et une carte bancaire gratuitement. Cet avantage est uniquement concédé à ceux qui s’inscrivent en prenant par l’offre Boursorama parrainage. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, le nouveau client est appelé à verser sur votre compte 300 euros.

Cette dernière doit être versée dans les cinq jours qui vont suivre le mail que vous recevrez. Le présent mail vous invitera à vous acquitter de cette obligation dans le délai requis. En outre, vous pouvez être un parrain Boursorama de confiance et faire plus de gain avec cette banque.

Ce que vous gagnez en parrainant

La notoriété de Boursorama n’est pas un secret de polichinelle. En effet, 91 % de ses clients en parlent autour d’eux. De ce fait, elle figure parmi les banques en ligne les plus prisées de la France. Lorsque vous devenez le parrain d’un nouveau client, la banque vous offre 110 euros. Avec cette banque, vous avez la possibilité de faire jusqu’à 330 euros par mois. Vous êtes limité à ce seuil par la banque pour éviter tout abus. Cela dit, par mois vous pouvez parrainer jusqu’à trois personnes.

Avant d’être parrain de Boursorama, vous devez nécessairement être son client. C’est le moyen qu’a trouvé Boursorama pour drainer un nombre important de personnes à se joindre à sa cause. Ce faisant, il réduit considérablement les frais publicitaires et ses clients sont heureux en travaillant avec lui. Si vous êtes un nouveau filleul, vous pouvez faire jusqu’à 410 euros le premier mois. Il est pris en compte ici, les 80 euros de primes que vous recevez à l’ouverture du compte. C’est donc une bonne affaire de parrainer quand on est client de Boursorama.