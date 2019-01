Home » Finance Banque en ligne : l’utilisation de chèques est-elle possible ? Finance Banque en ligne : l’utilisation de chèques est-elle possible ?

Dans la plupart des pays de l’Union européenne, on utilise le chèque à cause de la sécurité qu’il procure à son utilisateur. En effet, l’émission d’un chèque de banque vous évite de garder une somme importante sur vous et de vous faire cambrioler. Que ce soit pour les banques virtuelles ou ordinaires, les chèques facilitent les transactions et sécurisent votre avoir. À l’ère du numérique, il est bien possible d’encaisser un chèque en ligne.

Découvrez à travers cet article comment obtenir et utiliser un chèque auprès d’une banque en ligne.

Pourquoi opter pour un chèque en ligne ?

En réalité le chèque en ligne n’est pas si différent des chèques ordinaires reçus auprès des agences bancaires. Bien au contraire, ils jouent le même rôle, mais le chèque en ligne a plus d’avantages.

Quand on fait la demande d’un chéquier dans une banque, on attend plusieurs jours avant de l’obtenir. Par contre, en ligne, vous n’avez pas à attendre si longtemps. L’autre atout de ce type de chèque est qu’il vous dispense du transport d’un chéquier. Grâce au numérique, vous n’êtes plus tenu d’avoir votre carnet de chèques à proximité avant de pouvoir réaliser toutes vos opérations.

Avec un chèque ordinaire, la somme à retirer par le bénéficiaire se débite du votre compte après l’enregistrement du chèque à la banque. Tel n’est pas le cas en ligne. En effet, c’est la banque qui émet le chèque. De ce fait, le bénéficiaire a la garantie de la disponibilité de la somme qu’il doit percevoir. En effet, la banque l’a retirée et l’a mise en attente avant que l’intéressé ne vienne enregistrer le chèque en ligne.

Comment faire sa demande de chèque en ligne ?

Beaucoup moins utilisé dans les différentes transactions, le chèque de banque est pourtant très important parce qu’il permet de solder les plus importantes sommes.

Le processus d’obtention d’un chèque en ligne est différent d’une banque à une autre. Il en est de même pour les modalités. Toutefois, la démarche proposée par chacune des banques est similaire. Vous avez la possibilité de faire votre demande de chèque en ligne par :

Téléphone via le service client ;

via le service client ; L’espace client de la banque en ligne ;

de la banque en ligne ; Courrier simple ou recommandé.

Après avoir fait votre demande conformément aux instructions de votre banque, vous n’avez même pas besoin de vous rendre dans une agence avant d’avoir votre chéquier. Même si l’on vous demande d’envoyer une pièce d’identité, cela peut poser un problème à cause de la qualité de la connexion. Pour bien maîtriser le processus de demande d’un chèque en ligne, il faut alors se rapprocher de votre banque virtuelle. Elles mettent à votre disposition des agents capables de vous répondre et de vous donner une entière satisfaction.

Quel moyen d’envoi choisir ?

Lorsque vous désirez envoyer un chèque à une personne, vous avez la possibilité de le faire parvenir à son adresse. La meilleure manière d’être certain que le chèque est bien parvenu au bénéficiaire est de l’envoyer par courrier recommandé.

En effet, ce type de moyen d’envoi a une valeur juridique. Dès que vous envoyez votre chèque au bénéficiaire par courrier recommandé, celui-ci est tenu de signer le bordereau de réception. Ce document vous sera renvoyé et vous pourrez y voir la preuve de réception signée par le bénéficiaire.

En somme, le chèque en ligne a les mêmes atouts qu’un chèque traditionnel. Il peut le remplacer valablement dans toutes vos transactions et est en plus moins onéreux. Vous avez tout à gagner en faisant dès maintenant une demande d’obtention d’un carnet de chèques en ligne à votre banque.