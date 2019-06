Home » Actu Le salon « Jardins, Jardin » est de retour à Paris dans le jardin des Tuileries Actu Le salon « Jardins, Jardin » est de retour à Paris dans le jardin des Tuileries

Du 6 au 9 juin aura lieu la 16e édition de l’événement « Jardins, Jardin » dans le premier arrondissement de Paris, plus précisément au jardin des Tuileries*. Cette année, le thème devrait plaire aux Parisiens et aux habitants des grandes villes puisqu’il s’intitule « Vite, plus de jardin en ville ». Un appel auquel la capitale a déjà répondu avec 10 nouveaux jardins et parcs inaugurés en 2019.

Un événement où découvrir les innovations

Comme chaque année, le salon « Jardins, Jardin » présentera aux visiteurs de nombreuses innovations dans le monde du jardinage et il y en aura pour tous les goûts. Si les jardins à Paris sont rares et souvent petits, le salon n’ignore pas les grands espaces dont disposent ceux qui vivent en banlieue. Néanmoins, l’accent sera aussi mis sur la nécessité de trouver des solutions pour intégrer plus de verdure dans les petits espaces extérieurs dans lesquels les Parisiens vivent. Ainsi, ils pourront découvrir des idées pour cultiver plante potagères et d’ornement sur leur balcon et leurs rebords de fenêtre, en toute simplicité.

Un événement pour apprendre

Au-delà de la présentation d’innovations, le salon est également un événement qui a pour objectif d’apprendre à tous les plaisirs de la création et de l’entretien d’un jardin. Du conseil avisé pour choisir un brise vue à la taille des rosiers, en passant par la tonte de la pelouse et l’entretien des arbres en hiver et au printemps, il sera possible de recueillir les conseils avisés des professionnels sur de nombreux sujets. Des paysagistes et des constructeurs de terrasses seront également présents. Les nouveautés dans ce domaine sont nombreuses et les promesses sont grandes. De la terrasse qui respecte l’environnement à la terrasse la plus solide du monde constructible en un week-end, tout le monde y trouvera son compte.

L’étonnante participation de Chanel

Pour la deuxième fois, la marque de luxe Chanel se joindra à cette fête parisienne du jardin. En 2018, elle avait profité de l’occasion pour raconter aux visiteurs l’histoire de son plus célèbre parfum. Cette année, elle fera découvrir sa plantation de camélia au pied des Pyrénées, une fleur qui est à l’origine d’une de ses crèmes hydratantes. Chanel pourra ainsi nous faire découvrir le lien étroit entre les plantes et les cosmétiques – un lien que la chimie a malheureusement parfois fait oublier. Enfin, ce sera aussi l’occasion pour les visiteurs d’en apprendre plus sur la marque, et de recevoir des échantillons – gratuits, évidemment.

* De 10h à 19h. Billetterie sur place ou sur le site de la Fnac. Pour en savoir plus: http://www.jardinsjardin.com/