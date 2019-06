Home » Finance Prêt entre particuliers : comment ça marche Finance Prêt entre particuliers : comment ça marche

Le prêt entre particuliers marche de la même façon qu’un prêt bancaire. Mais, le prêt entre particuliers se fait sans l’intervention d’un agent de la banque. En effet, dans un prêt entre particuliers encore appelé prêt communautaire, le prêteur alloue à l’emprunteur une somme précise que celui-ci doit rembourser par mensualité. Le taux d’intérêt d’un prêt entre particuliers est plus faible que celui d’un prêt bancaire et il est défini de commun accord entre le prêteur et l’emprunteur. Comment contracter un prêt entre particuliers ? Découvrez dans cet article toutes les informations nécessaires sur le prêt entre particuliers.

Le principe d’un prêt entre particuliers

Appelé crédit communautaire ou « Peer to Peer », le prêt entre particuliers est une opération de crédit concernant deux particuliers. Dans ce type de prêt, la banque ou les organismes de crédit n’interviennent pas. L’emprunteur contracte du crédit auprès d’un autre particulier. Par contre, le prêt entre particuliers est soumis aux mêmes règlements qu’un prêt bancaire. Il convient donc de se renseigner pour tout savoir sur le prêt entre particuliers avant de prendre votre décision.

La personne qui octroie crédit ne doit pas fixer un taux d’intérêt qui dépasse les taux d’intérêt définis par les organismes de crédit ou les banques. Il faut savoir qu’un prêt entre particuliers se fait de la même manière qu’un prêt classique. La différence se situe au fait qu’un prêt entre particuliers ne nécessite le recourt à une banque. Un prêt entre particuliers nécessite la rédaction d’un contrat signé par le prêteur et la personne qui demande un crédit. Les modalités de remboursement doivent être clairement définies dans le contrat.

Le prêt entre particulier sur internet : comment faire ?

Les prêts entre particuliers peuvent se réaliser en plusieurs façons. Le développement de l’internet a facilité les prêts classiques mais aussi les prêts entre particuliers. Ils peuvent désormais se faire via la toile. Vous pouvez vous tourner vers le web pour souscrire à un crédit via un autre particulier. Aujourd’hui, il existe des sites internet qui proposent des prêts entre particuliers en ligne. Le principe d’un prêt particulier en ligne est précis. Toutes les conditions nécessaires à un prêt entre particuliers sont définies sur le site. Le prêteur et l’emprunteur doivent se plier aux règlements pour conclure le prêt.