Au secours, mes murs sont envahis de moisissures !

Peinture qui s’effrite, odeurs de renfermé, taches noires sur les murs et parfois même tendance à vous sentir patraque et à avoir la gorge irritée ? Il semblerait bien que vous soyez victime de la présence de moisissures dans vos intérieurs. Hors de question de négliger de tels symptômes, il est temps d’agir. Voici tout ce que vous avez besoin de savoir sur le sujet.

Pourquoi s’inquiéter en cas d’apparition de moisissures

Les moisissures même si elles ne sont pas des agresseurs bruyants sont tout de même dangereuses une fois qu’elles ont élu domicile dans votre maison. Avec une propension à se répandre très rapidement, vous serez choqué de constater à quel point elles peuvent s’étendre dans toutes vos pièces.

De la petite tache noirâtre disgracieuse, mais sans grand intérêt à tout un pan de mur qui se gorge d’eau et dont la peinture s’écaille, il se passe rarement des années. Dès l’apparition des premiers signes, il convient de vous poser les bonnes questions et de trouver rapidement une solution. En effet, la présence de moisissures peut être à l’origine d’une dégradation de vos bâtiments en plus de soucis de santé souvent graves causés par les spores (rhinite, allergies, asthme…)

Les causes d’apparition des moisissures aux murs

La cause principale de la présence de moisissures dans un environnement est l’humidité. Qu’il s’agisse d’un motif accidentel, d’une mauvaise aération ou d’une infiltration, l’eau cause des dégâts irréversibles auxquels il faut au plus vite trouver une solution radicale afin de supprimer les risques de dégradation et sanitaires.

Souvent les pièces concernées sont celles où l’eau a tendance à circuler comme les toilettes, les salles de bain ou encore les cuisines. Pour éviter de types de désagréments, il vous faut rester vigilants et attentifs au moindre détail suspect comme la présence de gouttelettes sur vos vitres ou encore des odeurs d’humidité d’origine inconnue.

Pourquoi contacter un professionnel pour y remédier ?

Ôtez-vous de la tête l’idée de vous débarrasser des moisissures en faisant un grand ménage ! Quelle que soit la quantité d’huile de coude que vous pourrez utiliser pour remédier à la situation, lorsque les moisissures prennent de grandes proportions, seule l’intervention d’un professionnel pourra vous aider à régler le problème.

Pour un résultat optimal, il faudra remédier aux causes de la moisissure sur les murs en demandant l’intervention d’un professionnel. Ce dernier sera en mesure d’établir un diagnostic avant d’intervenir efficacement.