Comment utiliser un oxymètre de pouls ?

Le rythme cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang sont des paramètres vitaux importants qu’il est impératif de surveiller dans le cas de maladies telles que le Covid, l’asthme, l’insuffisance respiratoire ou encore l’apnée du sommeil. Il s’agit d’un appareil médical accessible aux particuliers. Comment l’utiliser et en interpréter les résultats ?

Oxymètre de pouls : un appareil facile à utiliser

L’intérêt du grand public pour les appareils médicaux a augmenté avec la crise du Covid-19. Le thermomètre et l’oxymètre de pouls ou saturomètre sont devenus des appareils indispensables à la maison. Acheter un oxymètre de pouls en ligne est facile, pour moins de 30 euros, vous avez l’appareil dont vous avez besoin pour mesurer la saturation de votre sang en oxygène (SpO2) et votre rythme cardiaque.

Facilement accessible, le saturomètre de pouls est également facile à utiliser. Sans avoir à faire une prise de sang, il vous permet de mesurer la saturation pulsée en oxygène du sang et le rythme cardiaque en même temps. Pour obtenir ces mesures, il suffit d’introduire le doigt dans le bec de l’appareil. En moins d’une minute, vous voyez apparaître sur le petit écran du saturomètre les informations dont vous avez besoin. Mais comment interpréter ces données ?

L’un des symptômes alarmants du Covid est l’hypoxémie silencieuse ou la baisse du taux d’oxygène dans le sang. Raison pour laquelle l’utilisation d’un oxymètre de pouls ou d’un saturomètre à titre personnel a été d’une grande importance pour les sujets diagnostiqués positifs au Covid. L’utilisation de l’oxymètre professionnel est très large, mais dans tous les cas, il sert à mesurer ou à surveiller le taux d’oxygène dans le sang et le rythme cardiaque du patient.

L’interprétation des chiffres affichés par l’oxymètre de pouls est plus ou moins facile et accessible au grand public. La saturation SpO2 est donnée en pourcentage et s’interprète comme suit :

SpO2 95% : normale

SpO2 entre 94 et 98% : bonne

SpO2 entre 90 et 93% : assez bien

SpO2 inférieur à 90% : désaturation

Remarquez que l’oxymètre de pouls vous alerte quand les valeurs sont alarmantes. Pour ce qui est du rythme cardiaque qui est donné en battements par minute ou bpm, on parle de pouls normal entre 55 bpm et 85 bpm. Il s’agit d’une mesure prise au repos. Le fait d’avoir fourni un effort considérable comme une course joue sur cette mesure comme le fait d’être fumeur ou non peut influencer les résultats de la mesure de saturation.

Quel saturomètre de pouls utiliser ?

Les saturomètres de pouls sont en vente libre sur les différents sites de matériel médical comme Realme. Les particuliers peuvent se tourner vers les modèles d’oxymètres plus ou moins basiques, accessibles pour moins de 30 euros. Toutefois, il est essentiel d’opter pour un appareil de qualité labellisé CE et conforme à la norme ISO-80601-2-61.

Frafito, Spengler, Omron, Nonin…sont autant de marques d’oxymètre de pouls fiable développant des gammes de produits destinés aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Notez que pour la prise de mesure de la saturation de l’oxygène d’un enfant, vous pouvez vous tourner vers un saturomètre de pouls pédiatrique, plus adapté.