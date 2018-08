Home » Actu Impression de stickers : quelle matière choisir ? Actu Impression de stickers : quelle matière choisir ?

Le sticker est un support portant un texte ou une image imprimée en vue de véhiculer un message ou de servir de publicité. Il peut s’imprimer sur diverses matières au choix. Découvrez ici quelques matières sur lesquelles peuvent s’imprimer des stickers.

Qu’est-ce qu’un sticker ?

Le sticker est l’appellation en anglais de l’autocollant qui est un support pour un texte ou une image munie d’une couche d’adhésif sur sa face inférieure. Cela permet de le fixer sur une surface temporairement ou définitivement. Le sticker est généralement imprimé sur un support papier ou un matériau synthétique et véhicule comme tout imprimé un message. Ce message que porte le sticker est généralement imprimé ici ou sérigraphié.

Sur quelles matières s’impriment les stickers ?

La matière d’impression des stickers est très importante, car elle lui permet de présenter un excellent visuel. Portant un message pour informer ou faire de la publicité, le sticker doit être agréable à regarder et doit rapidement capter l’attention. On distingue donc :

Le papier couché brillant

Le papier couché brillant est un papier de haute qualité, capable de sublimer les textes et les couleurs. Sa surface plane favorise la réalisation de l’impression et est recouverte d’autres couches permettant de protéger les stickers. Cela rend le sticker durable.

Le vinyle

Le vinyle est une matière plastique fine et élastique. C’est un polymère et donc la matière idéale pour la réalisation des impressions des étiquettes autocollantes pour les milieux industriels et de la communication. L’impression sur vinyle se fait aussi pour des autocollants publicitaires imposants communément appelés en anglais des stickers. Ainsi, l’impression de sticker sur vinyle permet une finition précise et détaillée. Le vinyle est une matière adhésive et économique sur laquelle peut se faire cette impression autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

De plus, il s’adapte facilement aux supports lisses. L’impression de sticker sur vinyle permet d’obtenir un marquage plein de couleurs, identique ou différent. Généralement, cela se fait à travers la technique numérique ou celle sérigraphique.

Le polyester

Le polyester est une matière sur laquelle peuvent s’imprimer des stickers à travers le marquage laser. Ainsi, imprimé sur cette matière, les stickers sont plus résistants et ont une durée de vie plus longue. De plus, la finition d’un sticker en polyester est plus brillante et sont recommandées pour la décoration des surfaces lisses en verre, en cristal, en mobile, en voiture, etc. Cependant, le polyester étant une matière économique, c’est la matière la plus recommandée pour l’impression des stickers.

Il existe plusieurs matières au choix pour l’impression de stickers. À vous de choisir celle qui vous correspond !