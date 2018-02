Home » Santé Faire une cure « détox » pour sortir de l’hiver Santé Faire une cure « détox » pour sortir de l’hiver

Il ne nous reste encore que quelques jours de froid avant de retrouver les premières températures du printemps. Avant d’entamer la saison où tout renaît, il est important de se débarrasser de tous les éléments négatifs de l’hiver. Pour cela, et avant même de commencer une cure de vitamine, il est primordial de commencer une cure « détox ».

Boire beaucoup de thé

Le thé est un véritable produit miracle. Non seulement il favorise l’équilibre du cholestérol en supprimant les mauvaises graisses, mais en plus il a des vertus reconnues pour la prévention de certaines formes de cancer. Mais le thé est aussi réputé pour ses vertus antioxydantes et « détox » sur l’organisme. C’est le bon moment de se faire plaisir et de boire chaque jour un bon thé vert nature biologique avec une pointe de miel pour se remettre de l’hiver.

Consommer du citron

Il a de nombreux effets bénéfiques sur l’organisme. C’est un incroyable anti-inflammatoire et purifiant naturel. Consommez du thé au citron chaque matin et vous verrez la différence en seulement quelques jours. C’est en effet un incroyable draineur, amincissant et une source de vitamines pour nous redonner la pêche.

Des plantes diurétiques

Pour éliminer toutes les toxines du corps, il est important de favoriser l’élimination naturelle en relançant la fonction rénale. Savez-vous qu’il existe des plantes qui ont un effet diurétique et donc purifiant pour l’organisme ? C’est le cas par exemple du fenouil et du pissenlit que l’on trouve partout, ainsi que l’asperge. Il suffit d’observer les habitudes de nos grands-parents qui en consomment beaucoup au printemps.

Faire du sport

Est-il encore utile de préciser que le meilleur détoxifiant du corps humain reste le sport ? L’effort augmente la température corporelle, nous fait transpirer et éliminer certaines toxines. Il permet de retrouver du souffle et du tonus musculaire. C’est également une excellente méthode pour se rebooster le moral et profiter du retour des beaux jours.