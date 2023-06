Les meilleures idées de rangement pour votre penderie

Que vous souhaitiez construire le dressing de vos rêves avec des tonnes d'espace ou que vous cherchiez à tirer le meilleur parti de ce que vous avez déjà, l'organisation est essentielle. Lorsque vos vêtements, chaussures et autres effets personnels sont rangés, non seulement votre penderie a l'air propre et bien organisée, mais vous êtes également plus à même de trouver rapidement ce que vous cherchez. Poursuivez votre lecture pour trouver l'inspiration qui vous aidera à transformer votre penderie de banal en magnifique.

Choisissez un système de rangement

Un système de penderie personnalisée, disponible dans les centres de rénovation, est un moyen facile de moderniser une penderie typique de 2 m x 3 m, et il peut être installé en un week-end ! Découvrez les sélections meuble et penderie Castorama. Choisissez parmi une sélection de tiroirs, de tringles à vêtements et d'étagères pour maximiser votre espace. Des accessoires personnalisables tels que des séparateurs de tiroirs modulaires et des rangements pour chaussures sont d'autres idées utiles pour l'organisation d'un penderie de plain-pied.

Séparez les articles pliés

Les rangements en fil métallique permettent de rationaliser le rangement de la penderie et de laisser les vêtements respirer puisqu'ils permettent aux vêtements de s'aérer, ce qui les rend moins susceptibles d'abriter de la moisissure ou des parasites. De nombreux systèmes d'étagères en fil métallique proposent des séparateurs d'étagères encliquetables qui vous permettent de trier les vêtements plus minutieusement. N'oubliez pas de trier les vêtements les uns avec les autres et de maintenir les piles de vêtements à une hauteur inférieure à 30 cm pour éviter qu'elles ne se renversent.

Utilisez tout l'espace disponible

Bien que l'espace vide puisse être une bonne chose ailleurs dans votre maison, vous devrez probablement utiliser chaque centimètre carré de votre penderie, en particulier si vous partagez un dressing avec un partenaire ou un colocataire. L'étagère supérieure, qui se trouve généralement au-dessus de la tringle supérieure, est idéale pour les objets que vous utilisez rarement. Par exemple, les sacs d'occasion, les chaussures, les pulls de vacances ou les vêtements hors saison peuvent être placés dans des bacs ou des boîtes étiquetés et alignés sur l'étagère. Ajoutez un petit escabeau à votre placard pour accéder à ces articles en cas de besoin.

Utilisez un panier à linge

Lorsqu'il y a des vêtements propres, les vêtements sales se trouvent généralement à proximité et probablement en désordre sur le sol. Utilisez cette idée de rangement de penderie pour faciliter la journée de lessive : ajoutez un panier à linge dans votre placard. Choisissez un panier à linge portable avec des poignées ou des roulettes, ou libérez de l'espace au sol en optant pour un modèle à poser sur la porte. Un sac à linge divisé vous permet de trier les articles avant la journée de lavage.

Suspendez un organisateur à double tige

Maximisez la hauteur de votre placard avec un organisateur de placard à double tringle. Organisez les vêtements courts, comme les chemisiers et les débardeurs, sur la barre supérieure, et les pantalons et les jupes en dessous. Réduisez l'espace perdu en désignant un emplacement pour les cintres vides. Réservez un espace d'étagère pour les vêtements pliés, tels que les T-shirts et les pulls, qui n'ont pas nécessairement besoin d'être placés sur une tringle de penderie.