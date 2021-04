Home » Tech Comment utiliser PowerPoint ? Tech Comment utiliser PowerPoint ?

Tout le monde a reçu une terrible présentation PowerPoint. C’est sans aucun doute ce qui a donné au programme une si mauvaise réputation. Mais qu’est-ce qui les rend si inefficaces ? Autrement dit, ces mauvaises présentations sont le résultat du fait que les gens ne savent pas comment utiliser PowerPoint correctement. (Ironiquement, même Bill Gates ne sait pas encore comment utiliser le logiciel.)

L’ une des pires erreurs qu’un présentateur peut commettre est de se fier, ou de baser sa présentation, sur un deck PowerPoint. Toute aide visuelle que vous utilisez en même temps que votre présentation verbale est une ressource pour votre public , pas pour vous-même. Il doit résumer votre présentation, renforcer votre histoire et clarifier les points que vous soulevez. Il ne s’agit pas d’une transcription ou d’une carte de repère.

Pour créer une présentation PowerPoint réussie, vous avez besoin d’une présentation attrayante. Sans une mise au point clé, une structure claire ou une histoire , PowerPoint est inutile. Donc, avant de créer une aide visuelle, demandez vous-même ces questions :

Pouvez-vous identifier clairement le message de base de votre présentation ?

Tu racontes une histoire ?

Vos points sont-ils commandés correctement ?

Est-ce engageant ?

Si vous répondez oui à toutes ces questions, vous avez une base pour créer un PowerPoint ou une aide visuelle sur.

Comment créer une excellente présentation PowerPoint

Une présentation PowerPoint ne doit pas contenir plus de 10 diapositives papier : plus longues que cela et vous surchargez votre audience avec trop d’informations. En fait, il est scientifiquement prouvé que nous sommes incapables de nous concentrer sur le contenu verbal et écrit en même temps. Donc, si vous avez des informations supplémentaires, ajoutez-les à votre annexe à la place.

N’ oubliez pas : votre présentation verbale est votre priorité et vos aides visuelles sont là pour renforcer et non ajouter à votre point de vue. Cela dit, les aides visuelles appropriées peuvent être très utiles aux 65 % d’entre nous qui nous identifions comme apprenants visuels. Juste ne rendez pas vos diapositives d’écran trop accablantes. Pour le bénéfice de votre public, vous devez rendre ces visuels attrayants et facilement consommables. Vous n’avez pas besoin de vous limiter à seulement 10 diapositives, à condition que chaque diapositive contient des aides visuelles pertinentes.

Voici quelques tactiques utiles à prendre en compte lors de la création correcte d’un PowerPoint :

N’ utilisez pas trop de mots . Votre public devrait recevoir de vous toutes les informations dont il a besoin. Votre PowerPoint est là pour les aider à se souvenir des faits ou des concepts clés. Par conséquent, gardez au minimum tout contenu écrit dans votre PowerPoint ; chaque diapositive doit contenir six lignes de texte ou moins.

. Votre public devrait recevoir de vous toutes les informations dont il a besoin. Votre PowerPoint est là pour les aider à se souvenir des faits ou des concepts clés. Par conséquent, gardez au minimum tout contenu écrit dans votre PowerPoint ; chaque diapositive doit contenir six lignes de texte ou moins. Utilisez les polices et la taille de police appropriées. Sans empattement est un type de police plus facile à lire sur un écran. Mais quelle que soit la police que vous utilisez, assurez-vous qu’elle est assez grande pour la lire. Les spectateurs à l’arrière de la salle ne devraient pas avoir à plisser.

Sans empattement est un type de police plus facile à lire sur un écran. Mais quelle que soit la police que vous utilisez, assurez-vous qu’elle est assez grande pour la lire. Les spectateurs à l’arrière de la salle ne devraient pas avoir à plisser. Concevez vos diapositives en tenant compte de votre public. N’ ajoutez pas trop de couleurs à votre présentation, car cela peut être distrayant et peu attrayant. Vous voulez que votre texte contraste parfaitement avec votre arrière-plan afin qu’il se distingue. Un fond noir uni avec du texte blanc est aussi simple que nécessaire.

N’ ajoutez pas trop de couleurs à votre présentation, car cela peut être distrayant et peu attrayant. Vous voulez que votre texte contraste parfaitement avec votre arrière-plan afin qu’il se distingue. Un fond noir uni avec du texte blanc est aussi simple que nécessaire. Espaces. Vous devez laisser une « brise visuelle » autour de votre texte pour faciliter la clarté. Trop de distractions peuvent rendre vos mots difficiles à lire.

Vous devez laisser une « brise visuelle » autour de votre texte pour faciliter la clarté. Trop de distractions peuvent rendre vos mots difficiles à lire. Insérer des images. Les visuels pertinents sont un excellent moyen de raconter une histoire et de résumer vos points. Un expert juridique formant des banquiers sur la fraude, par exemple, a juste besoin d’une photo des barreaux de prison pour faire passer son point de vue. Les images et les infographies (représentations visuelles des données) aident également votre message à coller. L’effet de supériorité de l’image suggère que les images aident les gens à se souvenir de 65 % de l’information ; lorsqu’ils utilisent uniquement du texte, les gens ne peuvent se souvenir que de 10 %.

Les visuels pertinents sont un excellent moyen de raconter une histoire et de résumer vos points. Un expert juridique formant des banquiers sur la fraude, par exemple, a juste besoin d’une photo des barreaux de prison pour faire passer son point de vue. Les images et les infographies (représentations visuelles des données) aident également votre message à coller. L’effet de supériorité de l’image suggère que les images aident les gens à se souvenir de 65 % de l’information ; lorsqu’ils utilisent uniquement du texte, les gens ne peuvent se souvenir que de 10 %. Résumer les statistiques à l’aide de graphiques. C’ est utile pour visualiser les chiffres et les tendances, mais essayez de n’utiliser qu’un seul graphique, plutôt que six. Gardez votre public concentré sur les informations clés. Les graphiques doivent être à la fois informatifs et faciles à comprendre. Le Financial Times suggère : « Lorsque vous avez besoin d’un graphique pour éclairer un sujet complexe pour votre public, l’objectif doit être la clarté plutôt que la simplicité ».

Soyez prêt à tout mettre à nu

Bien sûr, les diapositives PowerPoint ne sont pas toujours nécessaires. Parfois, le message est plus puissant si vous « allez nake ». Présenter devant un écran vierge attire l’attention et revendique la domination vers vous. C’est votre présentation, alors ne vous cachez pas derrière PowerPoint. Utilisez-le comme accessoire quand vous en avez besoin, mais ne l’utilisez jamais comme acrutch.