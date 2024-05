Le choix des bons projets pour mettre en valeur la laine bouclée

La laine bouclée est douce, réconfortante et hyper tendance. Élégante et polyvalente, elle se prête à différentes utilisations, des vêtements aux accessoires, en passant par la décoration d'intérieur. Vous devez néanmoins bien choisir vos projets afin de mettre en valeur la splendeur de votre laine bouclée. Quel que soit votre niveau, découvrez des idées de projets que vous pouvez réaliser lorsque vous tricotez.

Tricot : pourquoi choisir de travailler avec de la laine bouclée ?

La laine bouclée est un matériau de plus en plus utilisé dans le prêt-à-porter et la décoration d'intérieur ces dernières années. Des vestes aux écharpes en passant par les poufs, la laine bouclée répond à tous les besoins. Aujourd'hui, vous pouvez facilement acheter de la laine bouclée pour tricoter, quel que soit le projet envisagé, sur des sites spécialisés en vente de fils et de laines.

Cette matière douillette est proposée en différents coloris et textures. Ajoutez de la dimension à vos réalisations, que vous pensiez à un joli pull bien chaud, un snood ou un plaid pour décorer votre salon. Par ailleurs, n'hésitez pas à essayer différents types de laines bouclées pour voir les différences, tant au niveau du rendu que de la technique à adopter pour faciliter le tricot.

La simplicité et l'élégance des écharpes et snoods

Les snoods et les écharpes sont des must have en hiver, alliant confort et chaleur. Avec de la laine bouclée, la douceur est forcément au rendez-vous. Bien entendu, ces accessoires vous serviront en hiver, mais pas que ! Vous en aurez besoin pour vous couvrir lors de vos soirées d'été, quand le vent commencera à souffler fort.

Grâce à la grande variété de pelotes de laine bouclée proposées sur le marché, vous créerez facilement des modèles qui mettront en valeur vos tenues. Unis ou réalisés avec de belles couleurs, avec des teintes sobres ou plus intenses, à vous de laisser parler votre créativité. Vous pouvez en tricoter de toutes les couleurs, d'autant plus que les snoods et les écharpes figurent parmi les créations les plus faciles à réaliser.

Créez des pulls et cardigans en laine bouclée

Les pulls et les cardigans en laine bouclée sont des incontournables de la garde-robe. Tout comme les chaussures, ces derniers ne sont jamais en surnombre. Vous devriez en avoir de toutes les couleurs, avec différentes sortes de laines et même avec des techniques de tricot différentes.

Notez qu'avec une même pelote de fils à tricoter, vous pouvez réaliser des modèles de pulls différents et des cardigans de toutes sortes. C'est comme si vous faisiez votre propre collection. Si vous êtes à vos débuts, vous pouvez facilement vous procurer des patrons de pulls et de gilets en tricot sur le web. Ils se déclinent en une large variété de styles, avec toutes les étapes pour réaliser le vêtement de A à Z.

Nous vous conseillons de commencer avec des modèles classiques si vous êtes débutant. Optez pour un pull à col rond ou un gilet à col V, avant d'oser des modèles de tricots plus originaux, à rayures ou avec d'autres motifs. Les patrons proposés sur certains sites sont déjà classés par niveau de difficulté, ce qui vous aidera sûrement à choisir vos modèles, au fur et à mesure que vous évoluez.

Quels accessoires de maison tricoter en laine bouclée ?

Vous avez déjà essayé les pulls et les accessoires comme le bonnet et l'écharpe ? Si vous vous lanciez dans les accessoires de maison ? Les articles tricotés avec de la laine bouclée sont parfaits pour créer des pièces confortables et stylées. Ces accessoires sont d'ailleurs très tendance en ce moment.

Vous allez créer un cocon douillet, quelle que soit la saison. Les accessoires en laine bouclée sont les stars de la décoration d'intérieur hivernale, mais pas que. Vous pouvez très bien les utiliser tout au long de l'année si vous le souhaitez, tellement ils sont doux et en vogue. Voici quelques idées pour tricoter avec de la laine bouclée.

Les tabourets en laine bouclée, idéals pour une déco scandinave

Les tabourets en laine sont très mignons et pratiques. Ils ont toute leur place dans une décoration scandinave. Ils donnent au salon un côté chaleureux et accueillant, parfait pour accueillir vos invités, mais surtout à titre décoratif. Optez pour une couleur de laine sobre, comme le gris et le beige. Vous pouvez également choisir une couleur pastel telles que le mauve, le vert anis, le rose et le bois de rose.

Le pouf tricoté

Très tendance en ce moment, le pouf tricoté en laine bouclée est aussi un must have pour décorer votre salon ou votre chambre à coucher. Il est parfait dans une chambre d'enfant, étant à la fois fonctionnel et décoratif. Tout comme le tabouret, le pouf en laine bouclée est disponible en différents coloris, du pastel aux couleurs chaudes comme le terracotta.

Les accessoires suspendus personnalisés

La laine bouclée s'associe facilement à divers matériaux, comme le fer, le raphia ou le sisal. Avec un peu de créativité et de technique, vous parviendrez à créer un accessoire suspendu personnalisé. Avec un fil de fer, vous pouvez créer différentes formes, par exemple un prénom ou un mot inspirant, et l'entourer de fil de laine bouclée, de la couleur et de la texture souhaitées.

De jolis cache-pots

La maille a aujourd'hui sa place dans toutes les pièces de la maison. Utilisez votre pelote de laine bouclée pour créer des cache-pots pour vos pots de fleurs, vos pots à crayon, à pinceaux ou à ustensiles, etc.

Jouets et doudous : entre douceur et originalité

Vous voulez offrir un cadeau à une nièce ou un neveu, ou bien à votre enfant ? Pourquoi ne pas lui tricoter un joli doudou ou un petit jouet mignon et doux comme tout ? Pour un tel projet, rien ne vaut la laine bouclée, grâce à sa grande douceur. Les bébés et les enfants adorent également la texture réconfortante et apaisante de cette matière. Ils n'auront qu'une envie : câliner leur nouveau jouet !

Vous trouverez facilement le modèle adapté à votre niveau et à vos envies sur internet. En effet, de nombreux tutoriels et modèles sont disponibles sur les sites spécialisés, de quoi vous inspirer. Ils se déclinent en plusieurs formes, modèles et coloris. Vous pouvez aussi partir sur un doudou ou un jouet existant, en apportant au passage quelques modifications, si vous le souhaitez, pour personnaliser votre réalisation.