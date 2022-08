Quel attelage choisir pour partir en vacances en voiture ?

Pour que vos vacances soient une belle réussite, pas question de vous priver de vos affaires, de vos vélos ou encore de votre bateau. Heureusement, vous pouvez les emporter avec vous en les remorquant. Quel type d’attelage devez-vous monter sur votre voiture selon ce que vous allez transporter ?

Obligatoirement…un attelage compatible

Il existe de nombreux modèles et types de boules et rotules pour l’attelage de voiture sur le marché. Col de cygne, rotule équerre, démontable avec ou sans outils, rétractable, dissimulables, esthétiques…autant de choix et de combinaisons pour choisir son attelage de voiture. Mais avant toute autre considération, il est très important de déterminer si l’attelage est compatible. Après ce premier tri, les critères à prendre en compte sont relatifs à la praticité et l’esthétique de l’attelage.

Un attelage de voiture avec une belle rotule camouflable peut vous servir pendant les vacances, mais peut également rester en place tout le reste de l’année. Les modèles rétractables “se rangent” effectivement derrière le pare-chocs arrière de la voiture de la voiture. Une simple poignée ergonomique vous permet de déployer ou plier l’attelage.

L’importance des broches du faisceau

Avant de continuer à parler de l’attelage de voiture à choisir, il convient de prendre en compte un élément clé : le nombre de broches du faisceau. Vous voulez partir en vacances avec votre voiture et tracter une caravane ? Le choix du faisceau, 7 ou 13 broches, est d’une grande importance. Pour rappel, le faisceau est le câble essentiel pour effectuer le lien électrique entre votre voiture et ce que vous allez tracter avec.

Un faisceau 7 broches vous permet de tracter tout type de remorque avec votre attelage. Clignotants gauche et droit, feu antibrouillard, feux de position gauche et droite…le faisceau 7 broches assure l’essentiel. Avec un faisceau 13 broches, vous avez en plus un feu de recul, une alimentation 12 V pour assurer l’éclairage de la caravane. En plus, deux des 13 broches restent libres.

Un attelage spécifique ou standard

Comme il est question de vacances, il est important d’adapter l’attelage de la voiture à ce que vous allez tracter. Quel type de vacances exactement allez-vous faire ? Il n’est pas difficile de faire votre choix si vous prévoyez par exemple des vacances pendant lesquelles vous allez principalement utiliser vos propres vélos comme moyens de déplacement. Dans ce cas, optez pour un attelage de voiture spécial pour les plateformes de vélos.

Certains modèles d’attelage pour voiture peuvent transporter jusqu’à 4 à 6 vélos. Mais attention ! C’est surtout la charge utile de votre véhicule qui détermine le poids total que vous pouvez transporter. Peut-être que vous avez besoin d’espace complémentaire pour quelques bagages en plus. Pour ce faire, vous pouvez par exemple opter pour un coffre d’attelage voiture.

Enfin, les boules d’attelage que vous pouvez trouver sur le marché sont généralement conçues pour les véhicules de particuliers. Elles vous permettent de tracter des remorques légères ou des caravanes. Pour les remorques lourdes, vous n’avez d’autre choix que l’attelage à platine monobloc. C’est le type d’attelage souvent monté sur les 4 x 4 et les voitures puissantes.