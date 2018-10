Home » Auto Assurance auto : le casse-tête pour comparer les tarifs Auto Assurance auto : le casse-tête pour comparer les tarifs

L’homme est le plus grand consommateur de l’univers. Pour assurer la qualité de ses produits de consommation tout en faisant quelques économies, l’homme a souvent recours à différentes méthodes de comparaison des offres. L’assurance auto étant un produit de consommation, elle n’échappe pas à cette règle. Cependant, la comparaison d’une assurance auto ne peut se faire de la même manière qu’un logement ou un décès. En effet, les comparateurs d’assurance tels que LesFurets.com sont soumis à une règlementation bien déterminée pour encadrer les activités des compagnies d’assurance. Voici un tour d’horizon sur les méthodes de comparaison des tarifs d’une assurance auto.

Les préliminaires avant de trouver une assurance auto

La hausse des prix d’une assurance auto dépend en majorité des garanties. C’est pourquoi il est crucial d’avoir une idée précise de vos besoins réels. Cela vous aidera à trouver la meilleure assurance auto à un coût moins onéreux tout en gardant une haute protection. Par exemple, il ne sert à rien d’assurer une voiture que vous utilisez rarement. L’assurance la plus adaptée dans ce cas est une assurance au tiers. En vue de réduire le prix de votre assurance auto, vous devrez tenir compte de l’âge du véhicule, de sa fréquence d’utilisation et des risques.

La comparaison des différentes offres d’assurance auto

La comparaison est la meilleure méthode pour dénicher une bonne assurance auto. Ainsi, avec le simulateur d’assurance auto LesFurets.com, vous aurez une idée bien précise de votre situation et des possibilités pour trouver une assurance auto. La simulation vous permet en réalité de vite trouver une assurance auto à moindre coût. Pour cela, vous devez avant tout remplir soigneusement les informations ci-après :

En ce qui vous concerne : votre âge, votre date d’obtention du permis, votre bonus-malus ou encore votre lieu d’habitation.

: votre âge, votre date d’obtention du permis, votre bonus-malus ou encore votre lieu d’habitation. En ce qui concerne votre voiture : sa marque, ses cylindrées, le type de carburant, sa première année de mise en circulation.

Après avoir fini la transcription de ces informations, une liste de devis d’assurance auto personnalisée selon votre profil vous sera envoyée. Ensuite, il vous suffira de les comparer et de choisir celle qui vous semble la mieux adaptée. Surtout, ne soignez pas fatigué de recommencer plusieurs fois cette opération ; c’est toujours dans l’idée de trouver une assurance auto plus avantageuse.

Autres alternatives pour obtenir une assurance auto pas cher

Il existe d’autres solutions hormis la comparaison des offres en ligne pour baisser le prix d’une assurance auto. Il s’agit de :

Une assurance auto en ligne

Beaucoup de nouveaux propriétaires de véhicules ont recours à ce type d’assurance après acquisition d’une nouvelle voiture. En effet, elle offre plusieurs avantages. Elle est avant tout immédiate et n’exige en aucun cas un déplacement dans une agence d’assurance. Ainsi, les frais seront moindres et vous pourrez obtenir plus de garanties. Toutes les démarches se font uniquement par le biais d’un coup de fil ou d’une connexion à une plateforme d’assurance en ligne. Vous pourrez ainsi envoyer facilement toutes vos pièces justificatives et rouler en toute sécurité.

Une assurance auto en fonction de votre profil particulier

Quelle que soit votre situation, vous pouvez obtenir une assurance auto qui vous propose les meilleures garanties en tenant compte de votre profil. Avec le simulateur de cette plateforme, même les malussés ou les résiliés peuvent obtenir facilement une assurance auto. Les jeunes ne sont pas aussi épargnés des offres de cette plateforme. En effet, si vous êtes un jeune conducteur disposant de peu d’expérience en conduite d’une voiture, vous pouvez aussi trouver une assurance auto pas cher. La meilleure option est la souscription à une assurance au tiers.

L’assurance « Pay How You Drive »

C’est une autre option qui peut s’avérer être avantageuse pour vous. Il suffit d’avoir une bonne conduite pour obtenir une réduction annuelle de 5 % sur votre bail. Ainsi, vous avez une opportunité de réduire vos cotisations. Mais avant, vous ne devriez pas avoir d’accidents ou autres sinistres qui engagent vos responsabilités. La compagnie d’assurance connecte un boîtier à votre véhicule après la souscription afin d’avoir une statistique réelle de votre conduite : freinage, virage, accélérations… Une conduite responsable vous donne droit tout simplement à une plus grande remise sur votre prime d’assurance.

En somme, il est possible de trouver une assurance auto au meilleur tarif. Il suffit d’utiliser la méthode adéquate (une conduite écoresponsable, une assurance auto en ligne, la souscription aux garanties indispensables) qui convient aussi à votre profil.