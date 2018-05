Comment améliorer la performance d’un site web ?

L’accélération de la performance d’un site Internet a pour avantage d’accroître le nombre d’utilisateurs de ce site. Par voie de conséquence, les ventes se trouvent majorées, les inscriptions augmentent et le site Internet améliore sa renommée car il permet aux utilisateurs de trouver un maximum d’informations tout en gagnant du temps. Il s’agit là des conséquences de l’optimisation du site Internet. Mais en quoi consiste le processus ? Voici quelques outils qui vous permettront de réussir à accélérer la performance de votre site Internet. Grâce à ces éléments, vous pourrez contrôler la répartition des temps de chargement, vous assurer que les règles d’intégration soient respectées…

La vitesse

Il est conseillé d’éviter les redirections de page car elles entraînent un ralentissement du temps d'arrivée à la page de destination, ce qui n'est pas du tout souhaitable dans le cas d'un site d'actu. Vous pouvez activer la compression des données qui rejoignent le poste utilisateur en passant par le serveur. En autorisant cette compression, les fichiers textes se trouvent réduits. Pensez à optimiser le temps de réponse au serveur. Pour ce faire, vous devez procéder à la configuration de services comme apache, mysql… Cela vous permettra d’accroître les performances de votre site. Activez la mise en cache du navigateur et pensez à diminuer considérablement le nombre et la taille des ressources. Certains éléments vous permettent d’améliorer la qualité des images. Il s’agit de jpg progressif compression inférieure à 70, png 8 bits ou 8+8 bits. Améliorez la diffusion des ressources et affichez en priorité le contenu visible. Débarrassez-vous des fichiers Javascript.

L’ergonomie

Veillez à éviter les plug-ins. En effet, les plug-ins génèrent des questions auxquelles on doit apporter des réponses, ce qui rend la navigation difficile. En outre, l’installation d’un plugin fait perdre du temps. Par ailleurs, il est très important d’adapter la taille du contenu au support. Il n’est pas nécessaire de charger les visuels immenses ou illisibles. Vous devez savoir que le contenu est prioritaire sur la structure. En le gérant comme il se doit, vous n’aurez pas besoin de recourir à Javascript. Pensez aussi à diminuer les codes graphiques.