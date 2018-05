Home » Business Les PLV : confiez votre communication sur le lieu de vente à un spécialiste Business Les PLV : confiez votre communication sur le lieu de vente à un spécialiste

Spécialiste dans la création de PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) sur mesure et entièrement personnalisable, nos atouts sont : la réactivité, l’innovation, la qualité et l’écoute. Avec plusieurs certifications, nous choisir, c’est accorder votre confiance à des professionnels respectueux de votre cahier de charges et de l’environnement.

Voyons ensemble les différentes PLV pouvant être utilisées pour lancer efficacement vos offres et produits auprès de vos futurs acheteurs.

Les PLV standards

Ce sont généralement les plus connues du grand public et les plus commandées. Utilisées pour mettre en avant des produits ou services, ces dernières sont particulièrement visibles lors des salons, des foires ou d’autres événements commerciaux. Dans cette catégorie de best–sellers, on peut citer : le totem bombé, l’urne de comptoir, l’urne de sol, le cube, le porte-document vertical, le présentoir de comptoir pour magazines et celui de sol pour magazines.

Les PLV de sol

Privilégiées pour leur puissant impact visuel auprès des clients, ces PLV sont efficaces autant pour annoncer la venue sur le marché d’un tout nouveau produit que pour faire la promotion d’un événement à venir. Les yeux des consommateurs tombent sur eux tout naturellement. Voici la liste non exhaustive de nos formats de PLV de sol : le Canadien, le totem triangulaire, le box de sol, le diptyque de sol, le totem cube, le stand de présentation, le fourreau sur pieds et la barquette.

Les PLV de comptoirs

Idéales pour mettre en valeur les produits de petite taille, ce sont des PLV qui parlent directement aux consommateurs. Ce sont de vrais appuis en matière de communication d’entreprise. Parmi les PLV de comptoirs, nous mettons à votre disposition :