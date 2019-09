Home » Web / Hi-tech Comment bien choisir l’hébergeur de son site web ? Web / Hi-tech Comment bien choisir l’hébergeur de son site web ?

Lors de la création de votre site web, la question de l’hébergement se pose. En effet, c’est à partir de là que vous pourrez être visible sur la toile par les algorithmes de Google mais également, par vos futurs abonnés. C’est donc un point extrêmement important et qu’il faut surtout ne pas négliger avant de vous lancer. Alors pour bien choisir, voici quelques petits conseils.

Les points prioritaires à vérifier pour votre hébergeur

Généralement, c’est une question que la plupart des créateurs de sites web négligent et pourtant, elle devrait faire partie des priorités. Tout simplement, parce qu’en fonction de la prestation de services que vous offrira votre hébergeur, votre site sera plus ou moins compétitif sur la toile. En priorité, il faudra donc estimer le nombre de visiteurs par jour que vous pensez obtenir à court terme. Par ailleurs, il est important de pouvoir identifier les périodes fortes de l’année dans lesquelles vous serez susceptibles d’obtenir le plus de trafic par jour. La confidentialité des données est également un point important, surtout si vous travaillez dans le domaine de la santé ou des relations humaines. Enfin, le support technique ainsi que la spécialisation de votre hébergeur joueront également un rôle prépondérant dans votre choix.

Les différents types d’hébergeur pour votre site web

Généralement, lorsqu’on parle d’un hébergeur, on en trouve quatre grands types qui se décomposent de la manière suivante. Le premier est un hébergeur partagé qui prend en charge différents sites web, dont le vôtre. L’avantage, c’est qu’il est généralement moins cher. Ensuite, on trouve un hébergeur dédié et qui ne tiendra compte que de votre site internet. Ici, le coût sera forcément plus élevé que dans le cas précédent. Une plate-forme multi-serveurs regroupe un ensemble de serveurs qui hébergeront votre site. Enfin, un hébergeur privé vous appartiendra entièrement et vous serez seul aux commandes. Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à faire jouer la concurrence pour trouver la meilleure offre qui correspondra à votre budget.