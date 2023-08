choisir des lunettes qui allongent le visage : nos conseils

Abordons une question d'importance pour les amateurs de mode et de style : comment sélectionner des lunettes qui allongent le visage ? La forme de votre visage détermine le type de montures qui vous convient le mieux. Si vous cherchez à affiner et à allonger vos traits, certains types de lunettes peuvent vous aider à atteindre cet objectif. Que vous ayez des traits ronds, carrés, triangulaires ou ovales, il existe des lunettes qui peuvent accentuer et valoriser votre apparence. Plongeons dans le monde fascinant de l'optique, où forme, fonction et mode se rencontrent, pour vous aider à prendre la meilleure décision.

Au sein de cet article, nous abordons la section cruciale des conseils pour allonger visuellement le visage avec des lunettes. Lorsque vous choisissez vos montures, il faut prendre en considération certains aspects afin d'obtenir l'effet désiré.

A lire également : Brosse nettoyante visage : changez votre routine beauté

Optez pour des lunettes qui ont une forme rectangulaire ou ovale. Ces formes géométriques permettent de créer une illusion d'allongement du visage en contrastant avec ses dimensions naturelles. Les angles droits et les lignes épurées apportent aussi un côté structuré qui participe à cette illusion.

Privilégiez les montures fines et légères. Cela évite d'alourdir le visage et laisse ainsi plus de place pour mettre en valeur les traits naturels et la longueur du visage. Si vous préférez une allure moderne et tendance, osez même les modèles sans contour ! Ils offrent un aspect aérien tout en accentuant subtilement l'allongement du visage.

A lire en complément : Le piercing, ce détail qui vous rend unique !

Dans la même veine, misez sur des verres largement rectangulaires ou légèrement anguleux au niveau des tempes. Cette géométrie souligne davantage l'étirement vertical du visage et crée une harmonie entre celui-ci et les lunettes portées.

Jouez avec les détails : par exemple, ajoutez des branches ornées ou colorées afin de diriger le regard vers le haut plutôt que vers la largeur du visage. N'hésitez pas non plus à choisir une couleur vive ou originale pour donner encore plus de vie à votre look !

Sélectionner des lunettes qui allongent votre visage demande une analyse minutieuse de votre morphologie et un choix judicieux des montures. Mais avec ces conseils, vous aurez toutes les cartes en main pour sublimer vos traits naturels et ajouter une touche d'élégance à votre style.

Dans cette section, nous allons vous expliquer comment identifier la forme de votre visage afin de choisir les lunettes qui conviennent le mieux à vos traits. Comme chaque visage est unique, vous devez observer sa morphologie.

Pour commencer, observez attentivement votre visage devant un miroir. Posez-vous les bonnes questions : quelle est la largeur de votre front par rapport à celle de votre menton ? Vos pommettes sont-elles marquées ou plutôt discrètes ? Prenez le temps d'analyser ces détails pour affiner votre perception.

Passons aux différentes formes du visage. On distingue généralement six types principaux : ovale, rond, carré, rectangulaire (ou oblong), triangulaire et en cœur.

Si vous avez un visage ovale, félicitations ! Cette forme est considérée comme une référence car elle permet quasiment tous les styles de lunettes. Vous pouvez donc oser toutes sortes de montures sans trop craindre l'erreur.

Le visage rond se caractérise par des contours doux et une longueur égale à sa largeur.