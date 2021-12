Home » Actu Quel resto pour commander des pizzas à Marseille ? Actu Quel resto pour commander des pizzas à Marseille ?

La pizza est une spécialité italienne que beaucoup de régions se sont appropriés. Cependant, il y existe plusieurs restaurants ou pizzerias marseillaises qui proposent des de vrais délices. Découvrez dans cet article les meilleurs restos pour commander des pizzas à Marseille.

PIZZERIA DOLCE

La PIZZERIA DOLCE est une pizzeria qui propose plusieurs variétés de pizzas selon vos goûts. En effet, elle dispose de la pizza agrémenter de la viande de bœuf, de la viande de poulet ou de kébab. De plus, quand vous êtes un client fidèle, DOLCE vous fait des offres spéciales.

A lire en complément : Pourquoi offrons-nous un brin de muguet le 1er mai ?

Ces offres sont constitués de boissons pour accompagner votre repas selon la quantité de pizza que vous avez acheté. Il est aussi possible de vous faire livrer à domicile pour éviter les dérangements. Pour en savoir plus sur les offres proposées par cette pizzeria, accédez au site https://www.pizzeria-dolce.fr/.

PIZZA LE PALLAVICINI

PIZZA LE PALLAVICINI est un restaurant assez spécialisé pour commander de vraie pizza à l’italienne. Ainsi, il présente une variété de pizzas dont on peut citer la pizza traditionnelle et la pizza sucrée. De plus, vous y trouverez les pizzas végétariennes qui sont faites à l’aubergine, à la tomate fraiche, au poivron, à l’oignon, champion avec une petite touche d’artichaut.

A découvrir également : L'apprentissage de l'hygiène en milieu scolaire

Enfin, il y a la variété pizza appelée pizza rustique qui est préparée avec des lardon, du camembert, de l’emmental et de la crème. Vous pouvez déguster ces délices dans un espace radieux que vous réserve cette pizzeria. Toutefois, il est possible de demander à vous faire livrer à domicile pour ne vous déranger.

MOZZ ART PIZZA

MOZZ ART PIZZA est une pizzeria qui vous propose plusieurs types de pizzas. Il s’agit de la pizza Margherita à la sauce tomate, au mozzarella et aux olives. Il y a également la pizza Reine à la sauce tomate, au mozzarella, au jambon et au pesto au basilic frais.

Ensuite, vous aurez également la chance de goûter selon votre désir au pizza 4 saisons. Cette pizza est préparée à la sauce tomate, au mozzarella, au jambon, au champignon frais, aux artichauts et aux olives. Il y a encore plusieurs autres variétés existante dans cette pizzeria. Cependant, vous pouvez demander à vous faire livrer à domicile suite à une commande.

Pour profiter d’une bonne pizza à Marseille, vous pouvez vous rapprocher de différents restaurants ou pizzerias. Il s’agit du resto PIZZA LE PALLAVICINI, la PIZZERIA DOLCE ou la pizzeria MOZZ ART PIZZA.