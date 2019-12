Home » Voyage Les produits locaux en Bretagne Voyage Les produits locaux en Bretagne

Dans ce département on ne mange pas que des crêpes, d’autres produits sont tout aussi appétissants et réjouissent le palais des plus gourmands. Les huîtres, le saumon, les fruits de mer, les légumes, les produits laitiers, le cidre, les biscuits, la bière, c’est la région des saveurs uniques. Laissez-vous tenter par l’authenticité, le terroir et sur le site www.paysanbreton.com, vous aurez toutes les gourmandises les plus appréciables.

Découvrir la Bretagne par sa gastronomie

La Bretagne a un patrimoine gastronomique unique. Vous trouverez en abondance des poissons de toutes les sortes, de nombreux légumes aux cocos de Saint Paul en passant par les fraises de Plougastel et ses pommes. Comment évoquer cette région sans mentionner les crêpes, les galettes au blé noir qui cachent une délicieuse saucisse ? Avec l’essor du tourisme dans les années 20, les crêperies ont commencé à fleurir en abondance. Aujourd’hui, les crêpes se dégustent agrémentées de caramel au beurre salé, de jambon, d’andouille, de fromage, d’œufs. Pour les desserts, le far breton et le Kouign-amann restent des incontournables à remporter dans ses valises.

Une véritable identité culinaire

La Bretagne compte parmi ses spécialités les fruits de mer, les crêpes, les galettes, les sablés et autres biscuits au beurre, le poisson dans toute sa diversité. Tous ces produits représentent la Bretagne et sa gastronomie luxuriante. Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de produits locaux. En effet le fabriqué région est devenu plus puissant que le made in France. De nombreuses entreprises bretonnes sont actuellement leader sur le marché, produits laitiers, charcuterie, pâtisseries. Avec le logo Bretagne, la vente est largement facilitée, car les consommateurs sont friands avant tout du terroir, des produits régionaux goûteux. La gastronomie bretonne, c’est l’occasion de découvrir des mets uniques, authentiques, des saveurs préservées. Le terroir breton est l’un des plus riches en France, on peut via des marques se faire plaisir et déguster un panel de produits hautement qualitatif.